25 апреля 2026 в 19:04

Российская молодежь все чаще ударяется в фермерство

SHOT: молодые россияне бросают офисную работу и уходят в фермерство

Молодые люди в возрасте от 20 до 27 лет стали чаще переезжать из городов в деревни и заниматься сельским хозяйством, сообщает Telegram-канале SHOT. Наиболее популярные регионы для молодежного фермерства — Дагестан, Астрахань, Чувашия и Ставрополье. Начинающие фермеры признаются, что жизнь в глубинке и единение с природой им по душе.

В частности, как пишет канал, 34-летний Мурад из Ставропольского края ушел в сельское хозяйство после 12 лет работы во ФСИН. Он стал фермером в третьем поколении: разводит крупный рогатый скот, лошадей и баранов. Мясо фермер не продает, а планирует развивать в регионе сельхозтуризм — он уже купил землю под сад и домики для туристов.

22-летний Кирилл из Чувашии определился с будущим еще в школе, когда сделал первый инкубатор для кур и уток. Сейчас он учится на зоотехника, разводит коз, кур, кроликов и страусов, а также выращивает ягоды и фрукты.

Ранее HR-эксперт Екатерина Агаева заявила, что в обозримом будущем окажутся востребованы медики, медперсонал, психологи, инженеры и квалифицированные рабочие. По словам специалиста, проблемы с трудоустройством также не коснутся сотрудников сфер технологического сервиса, логистики и транспорта.

Общество
молодежь
сельское хозяйство
профессии
