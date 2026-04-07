HR-эксперт назвала востребованные специальности в ближайшем будущем

В ближайшем будущем будут востребованы врачи, медсестры, психологи, инженеры и квалифицированные рабочие, перечислила HR-эксперт Екатерина Агаева. В беседе с Lenta.ru она отметила, что проблемы с работой также не грозят специалистам технологического сервиса, логистики и транспорта.

В век цифровых технологий сильнее станут цениться специальности из сферы «человек - человек». У ИИ нет развитого эмоционального интеллекта и эмпатии, а они необходимы для работы с людьми. Поэтому в ближайшие годы будут востребованы врачи, медсестры, специалисты по реабилитации, психологи. Не останутся без работы и работники технологического сервиса. Это одна из быстрорастущих и развивающихся категорий, — отметила Агаева.

Она подчеркнула, что в ближайшие годы из-за быстрой смены трендов на рынке и изменений в рабочих инструментах потребуется постоянное переобучение. Для этого потребуются наставники, преподаватели профессиональных навыков и корпоративные тренеры. От сокращения наиболее защищены именно те профессии, которые предполагают работу с людьми, принятие сложных решений и физический труд, заключила эксперт.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова предупредила, что массовые сокращения в 2026 году ожидаются не только в фешен-ретейле, но и в секторе услуг, а также промышленности. Она отметила, что малый бизнес сейчас переживает серьезный кризис.