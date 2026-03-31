HR-эксперт раскрыла, в каких сферах экономики ожидаются массовые сокращения HR-эксперт Зулия Лоикова: сокращения в 2026 году ожидаются в секторе услуг

Массовые сокращения в 2026 году ожидаются не только в fashion-ретейле, но и в секторе услуг, а также промышленности, заявила НСН HR-эксперт Зулия Лоикова. Она отметила, что малый бизнес сейчас переживает серьезный кризис.

Первым пострадал гостинично-ресторанный бизнес. Некоторые компании уже рассматривают переход на трехдневную рабочую неделю как антикризисную меру. Этот тренд мы видим и в машиностроении. Кроме того, снижается трафик в торговых центрах. Под сокращение также попадет сектор услуг. В первую очередь очень тяжелая ситуация в малом бизнесе, — высказалась Лоикова.

Она уточнила, что в зоне риска находятся сотрудники банков и страховых компаний, а также работники из сферы маркетинга. Помимо этого, сокращение грозит административному и логистическому персоналу.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что идея запрета увольнять сотрудников с беременными женами абсолютно бесперспективна. Так он отреагировал на соответствующий законопроект депутатов Госдумы. По его мнению, введение такой меры приведет к тому, что весь рынок уйдет в серую зону.