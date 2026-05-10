10 мая 2026 в 14:58

Названы возможные последствия открытия Ормузского пролива для рынка нефти

Энергетик Юшков: существует риск распада ОПЕК+ после открытия Ормузского пролива

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
Существует риск распада ОПЕК+ после открытия Ормузского пролива, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, в этом случае объем предложения нефти увеличится, так как потребители будут восполнять свои стратегические резервы.

Чем больше сейчас извлекается нефти из стратегических резервов, тем больше нужно потом восполнять эти объемы. Это значит, что текущий спрос будет довольно высоким — необходимо будет покупать как для текущего потребления, так и для обратной закачки в стратегические резервы. В этом заключается проблема. Хотя есть риск, что сделка ОПЕК+ после открытия Ормузского пролива развалится, и тогда все начнут добывать по максимуму, что приведет к увеличению предложения. Сейчас сложно сказать, какая тенденция перевесит и какая будет равновесная цена. Ситуация ухудшается с каждым днем: запасов в стратегических резервах остается все меньше. Кризис становится все более глубоким, ― сказал Юшков.

Энергетик отметил, что сейчас поставки нефти из стран Ближнего Востока замещаются сырьем, которое хранится в стратегических резервах. У разных стран объемы запасов различаются, добавил он.

Мир постепенно тратит эту нефть из стратегических запасов. Например, в Китае накоплено более миллиарда баррелей. Им можно долго тратить эти запасы, не импортируя ничего. В США и Европе эти запасы большие, но они постепенно истощаются. Где-то их вообще нет. Страны Восточной Азии, Южной Азии и Африки уже сталкиваются с кризисом в виде дефицита топлива. У них есть риск столкнуться с нехваткой ресурсов, поскольку денег не так много, чтобы перекупать те объемы, которые все-таки идут на мировой рынок от других производителей, ― резюмировал Юшков.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами на фоне конфликта вокруг Ирана — отметки уже находятся вблизи минимальных значений с 2018 года. Ситуация усугубляется почти полной остановкой поставок через Ормузский пролив.

Софья Якимова
