06 мая 2026 в 15:30

В Госдуме дали советы, как получить вычет за ЖКУ при отъезде из квартиры

Депутат Чаплин: получить вычет за ЖКУ после отъезда из квартиры можно через МФЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Получить вычет за ЖКУ после отъезда из квартиры на более чем пять дней можно через МФЦ, рассказал в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что подать соответствующее заявление можно в управляющую компанию или напрямую региональному оператору.

Перерасчет положен тем, кто отсутствовал более пяти полных календарных дней подряд. День отъезда и день возвращения не учитываются. Обратиться за перерасчетом нужно в течение 30 дней после возвращения, подав заявление в управляющую компанию, МФЦ или напрямую региональному оператору, — отметил Чаплин.

Он уточнил, что перерасчет возможен за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газ, а также вывоз ТКО. При этом за отопление и общедомовые нужды пересчитать плату не получится: она начисляется независимо от того, живет кто-то в квартире или нет. Подтвердить, что жильцы отсутствовали, можно разными документами: проездными билетами, счетами из гостиницы, справкой от председателя СНТ о проживании на даче, командировочным удостоверением или копией загранпаспорта с отметками о пересечении границы.

Ранее юрист Елена Кузнецова заявила, что с 1 мая россияне перейдут на прямой расчет за электроэнергию с «Мосэнергосбытом». Она отметила, что изменится и сам вид квитанций.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

