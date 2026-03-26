HR-эксперт оценил идею запрета увольнять сотрудников с беременными женами

Идея запрета увольнять сотрудников с беременными женами абсолютно бесперспективна, заявил НСН HR-эксперт Гарри Мурадян. Так он отреагировал на соответствующий законопроект депутатов Госдумы. По его мнению, введение такой меры приведет к тому, что весь рынок уйдет в серую зону.

Честно, перспективы у этой инициативы вообще нулевые, потому что если это введут, то работать будет некому, весь рынок труда уйдет в серую зону. В положение никто не входит, всем на все плевать, берут и увольняют, ни в чем не разбираются. Ты мужчина, ты и решай свои проблемы, а прикрываться женщиной как-то не принято, — высказался Мурадян.

