26 марта 2026 в 13:27

HR-эксперт оценил идею запрета увольнять сотрудников с беременными женами

Идея запрета увольнять сотрудников с беременными женами абсолютно бесперспективна, заявил НСН HR-эксперт Гарри Мурадян. Так он отреагировал на соответствующий законопроект депутатов Госдумы. По его мнению, введение такой меры приведет к тому, что весь рынок уйдет в серую зону.

Честно, перспективы у этой инициативы вообще нулевые, потому что если это введут, то работать будет некому, весь рынок труда уйдет в серую зону. В положение никто не входит, всем на все плевать, берут и увольняют, ни в чем не разбираются. Ты мужчина, ты и решай свои проблемы, а прикрываться женщиной как-то не принято, — высказался Мурадян.

Ранее Мурадян напомнил, что спасателей, врачей и журналистов в ряде случаев могут вызвать на работу во время отпуска. Аналогично тем сотрудникам, в трудовом договоре которых указан ненормированный рабочий день.

Глава Магнитогорского комбината ответил на вопрос о сокращении сотрудников
Трамп раскритиковал НАТО за позицию по Ирану
Сомнолог назвала основные причины весенней сонливости
Орбан обрушился на Зеленского из-за выборов
Стало известно, чем ВСУ могут заменить дефицитные ракеты для Patriot
Картаполов оценил возможность триумфального наступления на Константиновку
Трое мужчин набросились на журналиста в Подмосковье
В России усилят контроль за безналичной торговлей с 2027 года
Следователи возбудили дело после подрыва газовоза РФ в Средиземном море
«Если враги появятся»: Лукашенко вручил Ким Чен Ыну необычный подарок
HR-эксперт ответила, могут ли уволить за дружбу с коллегами
Дмитриев указал на прогресс в диалоге по Украине
Путин назвал важнейший источник знаний в современном обществе
МВД развеяло миф о массовой эмиграции из России
Что известно о попытке Украины помешать Трампу стать президентом
Врач назвал тревожные последствия чрезмерного употребления кофе
Профессор объяснил, как убедить ребенка отказаться от чипсов
Министерства приступили к проработке вопроса о запрете вейпов в России
ФСИН поставила точку в возможной пропаже Журавеля
Британцы испугались возможного взрыва на затонувшем у берегов Лондона судне
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

