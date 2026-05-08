Старородящие россиянки могут «прекратить существование» в больницах

Термин «старородящая» не стоит использовать при общении с будущими матерями, заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева в комментарии ТАСС. По ее словам, такие формулировки могут быть неприятны для женщин.

По сути, это медицинская терминология. Врачи в обиходе могут употреблять те термины, которые для них привычные и, скажем, необходимые, но для слуха женщины, которая заводит малыша, старородящая — это, конечно, [звучит] неприятно, — сказала она.

Алтабаева отметила, что в рамках более гуманного подхода к будущим матерям лучше использовать другие формулировки и не фиксировать этот термин в медицинских документах, доступных пациенткам.

Сенатор добавила, что при этом учитывать физическое состояние женщины необходимо, однако уважительное и бережное отношение к ней должно оставаться приоритетом.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что после достижения 35-летнего возраста в половых клетках мужчин и женщин увеличивается количество мутаций. По ее словам, разговоры о продлении возраста молодости могут создавать ложное ощущение широких возможностей для позднего родительства.