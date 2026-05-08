День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 09:08

Старородящие россиянки могут «прекратить существование» в больницах

Сенатор Алтабаева предложила не называть будущих матерей старородящими

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Термин «старородящая» не стоит использовать при общении с будущими матерями, заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева в комментарии ТАСС. По ее словам, такие формулировки могут быть неприятны для женщин.

По сути, это медицинская терминология. Врачи в обиходе могут употреблять те термины, которые для них привычные и, скажем, необходимые, но для слуха женщины, которая заводит малыша, старородящая — это, конечно, [звучит] неприятно, — сказала она.

Алтабаева отметила, что в рамках более гуманного подхода к будущим матерям лучше использовать другие формулировки и не фиксировать этот термин в медицинских документах, доступных пациенткам.

Сенатор добавила, что при этом учитывать физическое состояние женщины необходимо, однако уважительное и бережное отношение к ней должно оставаться приоритетом.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что после достижения 35-летнего возраста в половых клетках мужчин и женщин увеличивается количество мутаций. По ее словам, разговоры о продлении возраста молодости могут создавать ложное ощущение широких возможностей для позднего родительства.

Власть
Россия
женщины
беременные
роды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Беспилотник повредил крышу дома во время атаки ВСУ на Воронеж
Путин посмертно наградил чиновника, погибшего при спасении детей от ВСУ
Самолет с президентом Казахстана приземлился в Москве
Появились новые подробности атак БПЛА на Москву на фоне перемирия
Выстрел в упор: бывший уголовник убил бойца СВО в Калуге —подробности
Составлен список стран, которые ненавидят День Победы в Москве
У девочки после падения с 12 этажа остановилось сердце
В Белгороде рассказали жуткие последствия нового удара ВСУ
На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы
«Я убежден»: Фицо оценил шансы скорого окончания конфликта на Украине
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.