В Госдуме назвали возраст, после которого сложнее родить здорового ребенка

После достижения 35-летнего возраста в половых клетках мужчин и женщин увеличивается количество мутаций, заявила NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, разговоры о продлении возраста молодости могут создавать ложное ощущение широких возможностей для позднего родительства.

Понятие старородящая ушло из всех медицинских документов. У нас есть понятие репродуктивный возраст для женщины, но не для мужчины. Звучат предложения продлить возраст молодости до 45 лет. Если мы это сделаем, будет ложное ощущение планирования рождения первого ребенка после 45 лет, ведь за молодостью идет не старость, а зрелость. Но мы понимаем, что после этого возраста единицы могут самостоятельно забеременеть, а уж стать многодетными родителями вообще тяжело. Есть многочисленные доказательства ученых-генетиков, что после 35 лет в половых клетках и мужчин, и женщин увеличивается количество мутаций, — пояснила Буцкая.

Ранее демограф Сергей Галиев заявил, что молодых россиянок нужно экономически подталкивать к деторождению. По его словам, менталитет людей действительно изменился. Он отметил, что теперь девушек следует мотивировать на материнство с помощью социальной поддержки, в том числе льгот на поступление в вуз и увеличения декретного отпуска.