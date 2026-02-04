Зимняя Олимпиада — 2026
В Госдуме назвали один из факторов, провоцирующих нападения в школах

Депутат Буцкая призвала к самоцензуре СМИ, которые пишут о нападениях в школах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая призвала СМИ обдумывать каждую публикацию о нападениях в школах. В беседе с NEWS.ru она заявила, что детальное освещение подобных инцидентов в прессе может подтолкнуть к совершению преступления тех, кто уже находится в группе риска.

Каждый случай нападения учеников на школы сопровождается большим количеством публикаций в СМИ, причем максимально подробных. Например, самого нападавшего вчера показывали, он был с ружьем наперевес, последствия его действий. Сейчас публикуют его переписку в соцсетях, где и боль, и планы как отомстить. Первое, что надо сделать, — ограничить подобные материалы, потому что, как говорят психологи, они толкают на совершение подобного деяния тех, кто уже на грани. Нельзя дать им перейти ее, — высказалась Буцкая.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что родители обязаны ежедневно быть на одной волне со своим ребенком, это позволит вовремя заметить тревожные изменения в его поведении и окружении. По словам специалиста, дети могут столкнуться с целенаправленным негативным воздействием, и взрослым необходимо заранее подготовить их к этому, проводя профилактические беседы.

