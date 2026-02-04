Родителям дали важный совет по общению с детьми Психиатр Шуров: родители всегда должны быть на одной волне с ребенком

Родители обязаны ежедневно быть на одной волне со своим ребенком, чтобы вовремя заметить тревожные изменения в его поведении и окружении, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По словам специалиста, дети могут столкнуться с целенаправленным негативным воздействием, и взрослым необходимо заранее подготовить их к этому, проводя профилактические беседы.

Родители должны быть не просто людьми, которые родили детей, накормили и спросили, как дела в школе, они обязаны быть в курсе жизни ребенка. Если он плохо спит, нарушается аппетит, не то поведение — всегда должен возникать вопрос «Что случилось?». Надо быть на одной волне с ребенком, чтобы увидеть какие-то странные телефонные звонки, что он купил, к чему готовится, сидит ли на странных страницах в соцсетях. С каждым ребенком должна быть проведена беседа, что есть очень большое количество людей, которые будут втягивать в неприятности. Все это надо проговаривать, надо быть с ребенком каждый день в контакте, — пояснил Шуров.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин выразил мнение, что реформа системы образования ведет к системному разрушению психики школьников. По словам парламентария, эта политика направлена на уничтожение знаний и интеллекта, а ее плодом становятся чудовищные преступления в учебных заведениях.