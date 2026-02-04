Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 15:16

В Госдуме объяснили, как бороться с буллингом и нападениями в школах

Депутат Буцкая: ИИ должен выявлять подозрительные публикации школьников в Сети

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Системный мониторинг социальных сетей школьников с помощью искусственного интеллекта и выявление подозрительных публикаций позволят предотвратить нападения подростков на образовательные учреждения, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, специальные алгоритмы уже сейчас способны анализировать посты в Сети на предмет тревожных словосочетаний и призывов.

У ИИ есть возможности мониторить подозрительные публикации в Сети на предмет определенных словосочетаний и призывов. Если регулярные посты говорят о том, что школьник собирается что-то сделать или ему плохо, то это должно стать индикатором риска. У нас есть такое понятие, мы даже, к примеру, ввели ГОСТ безопасности детских площадок на предмет риска, чтобы срочно принимать меры во избежание трагедии. Точно такие же индикаторы риска должны срабатывать в каждом классе, школе, регионе. Такие дети, в основном, видны. Одноклассники, учителя знают, кто с кем не дружит, кто над кем издевается, — сказала Буцкая.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин выразил мнение, что реформа системы образования ведет к системному разрушению психики школьников. По словам парламентария, эта политика направлена на уничтожение знаний и интеллекта, а ее плодом становятся чудовищные преступления в учебных заведениях.

