Спрос на лапшу быстрого приготовления в России упал почти на 16%

Спрос на лапшу быстрого приготовления в России в 2025 году сократился на 15,9% на фоне роста цен и изменения потребительских предпочтений, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные компании «Нильсен». Продажи продуктов быстрого приготовления снизились на 4%.

Наибольшее сокращение показала быстрорастворимая лапша — минус 15,9% при увеличении ассортимента на 26%. Их доля в структуре спроса составила 88,6%. Продажи лапши в брикетах за год уменьшились на 5,7%, в стаканчиках и лотках — на 1%. Лапша в коробках и других форматах упаковки потеряла 15,9%.

Директор по маркетингу и бизнес-эффективности Mareven Food Central (бренды «Роллтон» и «Биг Бон») Нгуен Хай Иен заявил, что динамика спроса зависит от бренда и вкуса. В последние месяцы росли продажи лапши со вкусами том-ям и кимчи, почти половина категории сохраняется за классическими вкусами курицы и говядины.

В «Эвотор» сообщили, что за последний год средняя цена пачки быстрорастворимой лапши выросла на 16% и достигла 62 рублей. Аналитики компании связывают рост цен с инфляцией и с переходом потребителей на более дорогие бренды.

Ранее Федеральная антимонопольная служба инициировала проверку ценообразования на социально значимые сорта хлеба. Ведомство поручило региональным управлениям изучить обоснованность цен, установленных производителями, и пообещало применить меры в случае выявления нарушений.