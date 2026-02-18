Сырный бульдак — лапша с кремово-сырным соусом гауда. Готовится за 5 минут, а вкус — как в корейском пабе! Идеальный быстрый ужин

Сырный бульдак — лапша с кремово-сырным соусом гауда. Готовится за 5 минут, а вкус — как в корейском пабе! Идеальный быстрый ужин

Этот рецепт — волшебная палочка для обычной лапши быстрого приготовления. На ваших глазах сухой брикет и пакетик приправ проходят грандиозное преображение. Их встреча с растопленным сыром гауда, жирными сливками и шелковистым желтком рождает на сковороде нечто среднее между нежнейшим сырным супом-пюре и пастой карбонара. Бульдак перестает быть фастфудом, становясь комфортфудом высшей лиги.

Одну упаковку острой лапши быстрого приготовления (бульдак) отвариваю согласно инструкции на упаковке (обычно 3–4 минуты). Отливаю и сохраняю примерно половник (100–150 мл) бульона. В отдельной миске смешиваю 20 г тертого сыра гауда, 50 мл сливок (20–30%), 1 ст. л. соевого соуса, 1 сырой желток и сухие специи из пакетика от лапши. Тщательно размешиваю вилкой до однородности. Вливаю в смесь сохраненный горячий бульон от лапши и снова хорошо перемешиваю. На сковороде разогреваю немного масла (по желанию). Выкладываю отваренную лапшу (воду сливаю полностью). Заливаю лапшу приготовленным сырным соусом. Прогреваю на среднем огне 2–3 минуты, постоянно помешивая, пока соус не загустеет и равномерно не покроет всю лапшу. Снимаю с огня. Перекладываю в глубокую миску, посыпаю мелко нарезанным зеленым луком. Подаю немедленно.

Ранее также сообщалось о рецепте смузи, который отлично подойдет после праздничного застолья. Напиток поможет быстро восстановить пищеварение и вернуть легкость.