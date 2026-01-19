Атака США на Венесуэлу
Когда обычные супы приелись: рамен с лапшой и говядиной — насыщенно, быстро и по-домашнему вкусно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда обычные супы приедаются, я всегда вспоминаю о рамене. Это тот самый вариант, когда из простых продуктов получается эффектное, сытное и очень ароматное блюдо. Никакой экзотики и долгой варки — все готовится буквально за полчаса, а вкус будто из хорошего азиатского кафе. Нежный бульон с соевыми нотками, лапша, сочная говядина и яйцо — сочетание беспроигрышное. Такой рамен отлично согревает, насыщает и легко заменяет полноценный обед.

Ингредиенты (на 1 порцию): куриный бульон (можно из кубика) — 250 мл, соевый соус — 10 мл, лапша или спагетти (отварные) — 180 г, говядина (стриплойн или вырезка) — 60 г, яйцо — 1 шт., мини-шпинат — 10 г, зеленый лук — 10 г, кунжут — щепотка, азиатский соус или сладкий чили — 20 мл, черный перец — по вкусу. Для маринада: соевый соус, соль, черный молотый перец.

Приготовление: говядину слегка замаринуйте в соевом соусе с перцем и щепоткой соли. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде по 1–2 минуты с каждой стороны, дайте «отдохнуть» и нарежьте тонкими ломтиками. Куриный бульон доведите почти до кипения, добавьте соевый соус, шпинат и готовую лапшу. Прогрейте все вместе пару минут. В глубокую тарелку выложите лапшу с бульоном, сверху разложите говядину, половинки яйца, посыпьте зеленым луком и кунжутом. По желанию добавьте немного сладкого чили или острого перца.

Ранее мы делились рецептом басмы — узбекской фантастики в казане. Просто уложить слоями и забыть.

