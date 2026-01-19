Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 12:35

Накрываю целыми листьями и тушу: басма — узбекская фантастика в казане. Просто уложить слоями и забыть

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Басма — это одно из самых благодарных блюд. Готовится просто, без суеты и помешиваний, а на выходе получается ароматное сочное мясо с овощами, которые томятся в собственном соку. Все складывается слоями в казан, закрывается крышкой — и дальше плита делает свое дело. Это тот случай, когда чем проще процесс, тем роскошнее результат.

Ингредиенты: мясо (говядина, баранина или свинина) — 1 кг, лук — 1 кг, картофель — 700 г, морковь — 350 г, капуста — 700 г, чеснок — 1-2 головки. По желанию: помидоры, болгарский перец, баклажан, острый перец. Специи: соль, зира, зелень (петрушка, укроп, кинза, базилик).

Приготовление: на дно казана выкладываю крупно нарезанное мясо, жирные куски — к стенкам, косточки — вниз. Солю и щедро посыпаю зирой. Сверху укладываю нарезанный кольцами лук, затем помидоры и снова немного соли. Далее идут крупные куски моркови и картофель — целиком или половинками. Следующим слоем отправляю остальные овощи и целые головки чеснока. Зелень кладу ветками — для аромата. Все слегка солю и приправляю. Сверху — крупно нарезанная капуста, предварительно слегка перетертая с солью и зирой. Накрываю все цельными капустными листьями. Казан плотно закрываю крышкой и ставлю на средний огонь. Как только внутри закипит, убавляю нагрев и томлю около часа. После выключения даю постоять еще 15 минут, не открывая крышку. При подаче слои переворачиваю — мясо оказывается сверху.

Ранее мы делились рецептом супа с фрикадельками, капустой и фасолью. Легкий и сытный вариант на каждый день.

Проверено редакцией
Читайте также
Печеный картофель надоел. Делаю гнезда из тертой картошки с яйцом пашот — и завтрак, и ужин в одной сковороде
Общество
Печеный картофель надоел. Делаю гнезда из тертой картошки с яйцом пашот — и завтрак, и ужин в одной сковороде
«Снежность» к празднику или просто ужину — универсальный рецепт вкуснейшей рыбки: получается всегда
Общество
«Снежность» к празднику или просто ужину — универсальный рецепт вкуснейшей рыбки: получается всегда
К пюре, рису и макаронам: рецепт курицы в густом ароматном соусе на сковороде — готовится элементарно
Общество
К пюре, рису и макаронам: рецепт курицы в густом ароматном соусе на сковороде — готовится элементарно
Говядина мягче масла! Секретный маринад для самого жесткого мяса
Семья и жизнь
Говядина мягче масла! Секретный маринад для самого жесткого мяса
Настоящая шурпа из говядины за 1 час: раскрываем секрет поваров из Азии
Семья и жизнь
Настоящая шурпа из говядины за 1 час: раскрываем секрет поваров из Азии
говядина
капуста
картофель
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губерниев высказался о назначении скандального тренера в «Шанхай»
Кутья на Крещение: традиционный рецепт с изюминкой
«Заберет»: в США раскрыли, помогут ли протесты европейцев остановить Трампа
Россиянам дали советы, как начинать рабочую неделю
Продажи новых автобусов в России упали на треть в 2025 году
Запеченный карп на Крещение: праздничный рецепт с секретной начинкой
Россиянки высказались об отношениях с живущими с родителями мужчинами
«Путь разрушения»: депутат о вандалах, разбивших мемориал Политковской
Путин обсудил с членами Совбеза роль РФ в строительстве многополярного мира
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 января, фото, видео
Наступление ВС РФ на Харьков 19 января: замерзшие трупы, голод у Купянска
Диетолог раскрыла, как часто можно есть колбасу без рисков для здоровья
Наступление ВС РФ в Донбассе 19 января: подход к Краматорску и Славянску
Трамп неожиданно высказался о «российской угрозе» для Гренландии
«Большая победа»: адвокат Долиной о завершении исполнительного производства
Психолог объяснила, как контролировать эмоции
Принц Гарри потрогал Меган Маркл за одно место на публике
Фигурист Энберт раскрыл, почему Валиева сменила тренера
Американист ответил, почему Трамп ни за что не откажется от Гренландии
Погода в Москве во вторник, 20 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.