Накрываю целыми листьями и тушу: басма — узбекская фантастика в казане. Просто уложить слоями и забыть

Басма — это одно из самых благодарных блюд. Готовится просто, без суеты и помешиваний, а на выходе получается ароматное сочное мясо с овощами, которые томятся в собственном соку. Все складывается слоями в казан, закрывается крышкой — и дальше плита делает свое дело. Это тот случай, когда чем проще процесс, тем роскошнее результат.

Ингредиенты: мясо (говядина, баранина или свинина) — 1 кг, лук — 1 кг, картофель — 700 г, морковь — 350 г, капуста — 700 г, чеснок — 1-2 головки. По желанию: помидоры, болгарский перец, баклажан, острый перец. Специи: соль, зира, зелень (петрушка, укроп, кинза, базилик).

Приготовление: на дно казана выкладываю крупно нарезанное мясо, жирные куски — к стенкам, косточки — вниз. Солю и щедро посыпаю зирой. Сверху укладываю нарезанный кольцами лук, затем помидоры и снова немного соли. Далее идут крупные куски моркови и картофель — целиком или половинками. Следующим слоем отправляю остальные овощи и целые головки чеснока. Зелень кладу ветками — для аромата. Все слегка солю и приправляю. Сверху — крупно нарезанная капуста, предварительно слегка перетертая с солью и зирой. Накрываю все цельными капустными листьями. Казан плотно закрываю крышкой и ставлю на средний огонь. Как только внутри закипит, убавляю нагрев и томлю около часа. После выключения даю постоять еще 15 минут, не открывая крышку. При подаче слои переворачиваю — мясо оказывается сверху.

