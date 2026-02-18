Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 21:15

Высоцкая, фиктивный брак, новые фильмы: как живет актер Анатолий Кот

Анатолий Кот Анатолий Кот Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Анатолий Кот активно снимается в кино и играет в театре. Что известно о его личной жизни и новых проектах?

Чем известен Кот

Анатолий Кот родился 5 июня 1973 года в Минске. В 1994 году окончил Белорусскую академию искусств.

Артист снимался в лентах «В августе 44-го», «Виола Тараканова», «На безымянной высоте», «Маргоша», «Брестская крепость», «Молодежка», «Федоров», «По законам военного времени», «Битва за Севастополь», «Небеса подождут», «Пуля», «Небо», «Чемпион мира», «Оффлайн», «Открытый брак», «Подслушано в Рыбинске», «Спойлер» и других.

Довольно часто Кот играет отрицательных персонажей.

«Нет только черного и белого, в жизни — смешение красок. Я не хочу сказать, что в душе я убийца и фашист. Главное — найти оправдание для своего персонажа, почему он совершает тот или иной поступок. На все есть мотивы, даже, как ему кажется, они благородны. Например, герой так поступает ради любви, это чувство мне известно. Просто я, Анатолий Кот, на предательство ради любви не пойду. Либо он хочет денег, просто намного больше, чем я. Но я не убью из-за этого друга», — рассказывал актер.

Всего в его фильмографии на данный момент более 150 работ.

Что известно о личной жизни Кота

Анатолий Кот состоял в фиктивном браке с заслуженной артисткой России Юлией Высоцкой. Они учились на одном курсе. Когда ее пригласили работать в театр Янки Купалы, ей нужно было белорусское гражданство, и они с Котом расписались.

Его второй женой была товаровед Елена. В 2004 году у пары родилась дочь Алиса, которая тоже стала актрисой. Брак распался, поскольку Кот уехал в Москву, где влюбился в коллегу по сериалу «Маргоша» Янину Колесниченко.

«У меня просто снесло башку», — вспоминал он.

Колесниченко и стала третьей избранницей Кота. В 2011 году у артистов родилась дочь Арина.

Анатолий Кот с семьей Анатолий Кот с семьей Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Чем сейчас занимается Кот

Анатолий Кот продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Мастер и Маргарита», «Чайка», «9 ряд. 10, 11 место», «Биография» и «Соседи, или Хочу на Сейшелы».

В 2025 году артист снялся в лентах «Универ. Молодые» и «Как приручить лису». В скором времени также выйдут ленты «Профессиональный сосед», «Кузя. Путь к успеху», «Отделение», «Радар», «16 лет и 9 месяцев» и «Тетка» с Котом.

