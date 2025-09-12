Аптеки, еда, шоу: на чем Юлия Высоцкая зарабатывает миллиарды

Стало известно, что аптечный бизнес принес актрисе Юлии Высоцкой 140 миллиардов за прошлый год. Помимо этого, у звезды есть компания «Едим дома». Чем еще владеет Высоцкая — в материале NEWS.ru.

Какие бизнесы принадлежат Юлии Высоцкой

Высоцкая хорошо зарабатывает на своих кулинарных компаниях. Также у нее есть доля в фармацевтическом бизнесе. Согласно информации в системе «СПАРК», Высоцкая владеет 25% в пермских ООО «Арктик», ООО «Азон», ООО «Аптека 59», ООО «Витекс», ООО «Блик», ООО «Дион», ООО «Велс» и московской ООО «Группа „Торро“».

В апреле 2025 года, по данным «Интерфакса», актриса получила такой же процент в пермских компаниях, которые занимаются розничной продажей лекарств в аптеках под брендом «Планета здоровья»: ООО «Лето», ООО «Парк», ООО «Лекси», ООО «Леск» и ООО «Карсилс».

Высоцкая делит бизнес с пермским бизнесменом Александром Броварцем. Помимо указанных компаний, он владеет еще семью пермскими фирмами, которые продают лекарства в аптечной сети этого бренда.

Как Юлия Высоцкая начала заниматься фармацевтическим бизнесом

Высоцкая попала в фармацевтический бизнес благодаря мужу, режиссеру Андрею Кончаловскому. В начале нулевых супруг актрисы познакомился с Александром Броварцем. Мужчины сошлись на теме искусства. Броварец выступил как продюсер в двух известных лентах Кончаловского — «Глянец», «Рай».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрист Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, пояснил, как Высоцкая получила выручку в 5 млрд рублей по итогам 2024 года.

«Основной объем выручки генерируют 53 компании аптечного сегмента. Ключевая особенность, привлекающая внимание, — единообразная структура собственности: минимальный уставный капитал в размере 10 тысяч рублей и фиксированная доля Высоцкой — 25% в каждом юрлице. Это не является нарушением законодательства, а скорее говорит об особых условиях партнерства, в котором Юлия принимает участие. Минимальный уставный капитал для ООО установлен законом и часто используется для дочерних структур, где реальное финансирование может осуществляться иными путями, например займами от основного бенефициара. Кроме того, в свое время была опубликована информация, что Андрей Кончаловский, супруг Высоцкой, мог внести в аптечный бизнес до 2 млн долларов», — отметил Хаминский.

Какие еще бизнесы приносят прибыль Высоцкой

У Высоцкой есть студия «Едим дома». Бизнес представлял собой кулинарные студии, производство товаров и закусочные. В 2025 году появилась информация, что компании Высоцкой терпят убытки, спровоцированные в том числе видео с горящим шашлыком, макаронами с водкой и горелыми сырниками.

СМИ писали, что интерес к Высоцкой как к кулинару упал после мемов в соцсетях, а ведущая вышла из ООО «Ритейл», который занимался ее франшизой. Стало известно, что от записей передач «Едим дома» знаменитость не отказывается.

Сама Высоцкая в Telegram-канале назвала клеветой сообщение о том, что она якобы выходит из своего бизнеса «Едим дома!» из-за, помимо прочего, мемов с сырниками. По ее словам, она продолжает ведение бизнеса в России.

«Сеть кулинарных студий активно развивается. <...> Всеми любимая программа „Едим дома!“ уже 22 года успешно выходит на канале НТВ и продолжает радовать зрителей каждую субботу в 09:20. Хотя, безусловно, какие-то проекты приходят, какие-то уходят, и это нормальная практика ведения бизнеса. Распространенная информация — открытая клевета», — написала Высоцкая.

Юлия Высоцкая, 2015 год Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Актриса также владеет долей 35% в ресторанном бизнесе — ООО «Кондитерская сладкосоленое», 45% и 35% в продюсерских центрах, и еще 90% в «Кинокомпании Андрея Кончаловского», которая в этом году терпит убытки.

У актрисы есть «Женский клуб Юлии Высоцкой», где можно онлайн получить советы тренеров, шеф-поваров, диетологов и эндокринологов, найти информацию о диетах, питанию, фитнесу и уходу за собой. Также всем желающим предлагают пройти марафоны, мастер-классы и курсы по выбранным направлениям. Подписка стоит около 31 тысячи рублей за 12 месяцев, но сейчас на нее скидки.

Высоцкая ведет страницу в Telegram. У ведущей много рекламных интеграций, на которых она хорошо зарабатывает.

Читайте также:

«Справляется как настоящий донской казак»: близняшки о разводе Диброва

«Здесь многие не нашли себя»: Шуфутинский о США, «Третьем сентября», Криде

Свадьба назло Прилучному: сколько стоила, зачем Муцениеце мстит бывшему