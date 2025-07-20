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20 июля 2025 в 15:15

Юрист раскрыл источник миллиардных доходов Высоцкой

Юрист Хаминский: бизнес Юлии Высоцкой принес 139 млрд выручки в 2024 году

Юлия Высоцкая Юлия Высоцкая Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выручка юридических лиц, в которых телеведущая Юлия Высоцкая принимает участие, по итогам 2024 года составила 139 млрд рублей, прибыль за этот же период превысила 5 млрд рублей, заявил в беседе с NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его оценке, основной объем выручки обеспечивают компании аптечного сегмента.

Основной объем выручки генерируют 53 компании аптечного сегмента. Ключевая особенность, привлекающая внимание, — единообразная структура собственности: минимальный уставный капитал в размере 10 тысяч рублей и фиксированная доля Высоцкой — 25% в каждом юрлице. Это не является нарушением законодательства, а, скорее, говорит об особых условиях партнерства, в котором Юлия принимает участие. Минимальный уставный капитал для ООО установлен законом и часто используется для дочерних структур, где реальное финансирование может осуществляться иными путями, например, займами от основного бенефициара. Кроме того, в свое время была опубликована информация, что Андрей Кончаловский, супруг Высоцкой, мог внести в аптечный бизнес до 2 млн долларов, — отметил Хаминский.

По словам юриста, фиксация доли в 25% — распространенная стратегия для миноритарного инвестора, который превносит в совместный бизнес медийность и лояльность своей аудитории. Как подчеркнул Хаминский, это обеспечивает права, предусмотренные законом для владельца более 20% капитала, такие как доступ к документации или блокировка крупных сделок, но оставляет операционный контроль и принятие ключевых решений за мажоритарным собственником. В данном случае им выступает основатель сети, объяснил юрист. Он пояснил, что утверждения о невозможности достичь таких результатов с подобной структурой несостоятельны.

Высокая выручка и прибыль объясняются эффектом масштаба — сеть занимает четвертое место на рынке — и уникальной бизнес-моделью. Интеграция бренда «Едим дома!» и концепции Wellness в аптечный формат создала мощную синергию и привлекла новую аудиторию. Роль Юлии Высоцкой как амбассадора и идеолога этого направления критически важна, ее узнаваемость заменяет огромные рекламные бюджеты. Ее участие заключается в стратегическом бренд-менеджменте и формировании концепции, а не в операционном управлении, что позволяет совмещать предпринимательскую деятельность с основной профессией, — подытожил Хаминский.

Он добавил, что структура бизнеса Высоцкой — это не «странность», а продуманная и легальная модель инвестирования, основанная на синергии медийного личного бренда с эффективной розничной сетью. Нестандартный подход не означает нарушений, заключил Хаминский.

Ранее Telegram-канал «Звездач» заявил, что телеведущая программы «Едим дома» Юлия Высоцкая зарабатывает на аптечном бизнесе свыше 10 млрд рублей. По данным источника, она является совладелицей крупной сети «Планета здоровья», охватывающей несколько регионов России.

Юлия Высоцкая
бизнес
аптеки
финансы
Софья Якимова
С. Якимова
Дмитрий Новиков
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