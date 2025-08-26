Свадьба назло Прилучному: сколько стоила, зачем Муцениеце мстит бывшему

25 августа актриса Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга поженились. Торжество не было пышным, но дата, которую выбрала пара, выпала на годовщину свадьбы бывшего мужа артистки Павла Прилучного и его супруги Зепюр Брутян. В Сети называют торжество Муцениеце «свадьбой мести». Действительно ли актриса устроила свадьбу в эту дату назло Прилучному и почему праздник прошел тайно — в материале NEWS.ru.

Как прошла свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги

Ранее в окружении актрисы говорили, что Агата хочет громкую свадьбу с большим количеством гостей и журналистов. Но в итоге на мероприятие пригласили 50 человек.

«На празднике были только самые близкие к паре. Причем не только актеры, режиссеры, но и люди из бизнеса. Поскольку на мероприятии были дети Агаты, сын Тимофей тоже был в этот день с мамой, всем гостям разрешили приходить с детьми. Например, дизайнер Алеся Небо и режиссер Георгий Малков присутствовали вместе со своими наследниками. Талантливый актер Георгий Перадзе вел свадьбу. Ребята из театра-кабаре Crave, с которыми Агата работала в спектакле „Абсолютно нагая“, обеспечивали музыкальное сопровождение», — рассказал анонимный источник NEWS.ru.

Источник сообщил, что Агата и Петр расписались за день до свадьбы, то есть в воскресенье. Традиционного выкупа невесты и соблюдения других исконно-русских традиций у пары не было.

Сколько могла стоить свадьба Муцениеце

Утро невесты прошло в Barvikha Hotel & Sра. Потом молодожены устроили фотосессию в пятизвездочном отеле «Арарат Парк Хаятт» и отправились на праздник в Императорском яхт-клубе.

«Петр сыграл на аккордеоне. Пара разыгрывала перед публикой сценки. Были и традиционные конкурсы, а также подарки и сюрпризы для гостей», — сообщил инсайдер. Молодые зажигали, несмотря на интересное положение актрисы.

Telegram-каналы оценили свадьбу Дранги и Муцениеце в 6 млн рублей. Продюсер Сергей Дворцов считает, что все обошлось молодоженам в гораздо большую сумму.

Агата Муцениеце и Петр Дранга Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Кольца, наряды для жениха и невесты стоили явно не по 200 тысяч. Зная о том, что ребята выбирают все самое лучшее, думаю, все это влетело в копеечку. Дальше аренда зала — минимум миллион рублей. Плюс банкет, оформление. Гонорар ведущему — около 3 млн рублей. Аренда „Арарата“ для фотосессии — 2–3 млн. Таким образом, думаю, свадьба им обошлась в 10 млн и больше», — рассказал NEWS.ru продюсер.

Дворцова не удивляет, что Агата отказалась от грандиозного торжества. По его мнению, пара решила не привлекать к себе внимание, поскольку Россия сейчас проводит специальную военную операцию на Украине.

«Сейчас СВО, думаю, что ребята посчитали нецелесообразным показывать свое торжество. И уж тем более считать во сколько им это обошлось. Выставлять это на публику сейчас, в военное время, нецелесообразно. Многие осудят, и их можно понять», — объяснил продюсер.

Отомстила ли Муцениеце Прилучному

Агата устроила торжество 25 августа, в день годовщины свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян, которые отмечали три года со дня бракосочетания. Дворцов согласен с мнениями пользователей Сети: Муцениеце могла отомстить бывшему мужу.

«Зная Агату, она могла это сделать назло Павлу. Их отношения приобрели форму соревнований. Они наблюдают друг за другом. Агата любит поддеть Пашу в интервью и вполне могла выбрать эту дату неслучайно. Тем более об этом все написали», — объяснил продюсер.

В день торжества Муцениеце и Дранги Зепюр выкладывала фото со свадьбы с Прилучным в соцсети. Брутян разместила в сторис поздравление их паре, напомнив о важном событии фолловерам. «Три года назад наши пути пересеклись на важном событии — вашей свадьбе. Это было невероятно красиво и неповторимо», — отметила она.

Павел и Запюр отмечали годовщину в этом году заранее. В мае они отправились в Таиланд вместе с детьми и сыном Павла от Муцениеце Тимофеем, где устроили себе праздник.

Читайте также:

Цекало вернулся в РФ ради карьеры жены. Ей дадут главную роль?

Назвала Сочи колхозом и отреклась от дочери: последние скандалы Волочковой

Обнищала в США или соскучилась по Петросяну? Все о возвращении Степаненко