«Это не конец». Прилучный и Муцениеце продолжили войну за сына. Все детали

Актриса Агата Муцениеце и ее бывший муж, актер Павел Прилучный уже год судятся за место проживания их несовершеннолетнего сына Тимофея. Мальчик мечтает остаться с отцом. Однако недавно Головинский районный суд Москвы определил, что Тимофей должен жить с матерью. Что ждет семью актеров дальше — в материале NEWS.ru.

Почему сын Муцениеце переехал к отцу Прилучному

Тимофей принял самостоятельное решение переехать к отцу в ноябре 2024 года. Тогда мальчику было 11 лет. Есть версия, что участие Муцениеце в постановке театра Crave «Абсолютно нагая» и видео с этого эротического кабаре-шоу, попавшее в Сеть, негативно повлияли на Тимофея. Из-за такого контента над ним начали издеваться одноклассники.

«Подростки бывают жестокими, и Тимофей это испытал на себе. В школе ему говорят: мол, смотри, как твоя мама пляшет, все напоказ. Поэтому для мальчика сейчас важно быть ближе к отцу — это защитная реакция. Переходный возраст пройдет, и, возможно, сын вернется к матери», — говорили друзья Павла изданию «КП».

В результате мальчик переехал к Прилучному и первое время общался с матерью — звонил ей по телефону. Однако, по словам Агаты, в день рождения бывшего мужа сын отписался от нее в соцсетях. Муцениеце поделилась этой историей и болью в подкасте RedFlag, где актриса заявила, что она «упустила» ребенка.

Павел Прилучный с сыном Тимофеем и женой Зепюр Брутян Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Я понимаю, что когда у меня родился первый ребенок, мне было 24 года, я сама еще маленькая была. Он такой „пробный варик“. Он столкнулся с самым тяжелым, наверное, потому что я не умела быть мамой, не знала как. Тогда я сидела и думала: „Блин, я такая молодая, а у меня ребенок… Я не могу уехать на рейс, потому что у меня дети“. Мне казалось, что я упускаю молодость», — объяснила Агата.

Почему Муцениеце раздражает, что сын переехал к Прилучному

После того как Тимофей переехал к Павлу, постепенно, по словам Муцениеце, общение с сыном стало сходить на нет. Мальчик решил отметить новогодние праздники с отцом, его женой — актрисой Зепюр Брутян, и младшей сестрой Мией, которую Агата родила от Прилучного в 2016 году.

11 января у Тимофея был день рождения. Агата и ее мама Нонна, бабушка Тимофея, по их словам, пытались дозвониться до мальчика, чтобы его поздравить, но не смогли, так как он заблокировал их номера.

Павел отвез сына в загородный отель, где устроил ему роскошный праздник, о чем сообщил в соцсетях. Под одним из таких постов бабушка Тимофея Нонна оставила комментарий: «Мы все тебя поздравляли с днем рождения, но тебе то ли номер поменяли, то ли телефон отключили, и подарки вернулись, так и не увидев тебя».

Чуть позже пост был удален, сам Тимофей написал в комментариях, что «бабушка просто хайпует». Тогда в соцсетях фолловеры Агаты начали озвучивать версию, что мальчика прорабатывают и настраивают против матери.

Агата Муцениеце Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В апреле в своем шоу «Догадки Агатки» Муцениеце нелестно высказалась о сыне. С гостями подкаста они начали обсуждать детей. Оппонент Агаты назвала сына актрисы «твой-то подкидыш». На что Муцениеце парировала: «Откидыш! А теперь мой как чужой растет вообще… Время летит! А я все „Догадки…“ снимаю».

Почему суд решил оставить Тимофея с Муцениеце и что будет дальше

Прилучный подал иск к Агате Муцениеце, чтобы определить место жительства их общего сына Тимофея еще в мае 2024-го. При этом мальчик явно выражал мнение, что хочет остаться с отцом. В октябре 2024-го суд постановил, что ребенок должен жить с матерью до окончания судебных разборок между родителями. Однако Тимофей тогда остался с отцом. Агата заявляла СМИ, что не намерена ехать к бывшему мужу с судебными приставами, чтобы не наносить психологическую травму ребенку.

Недавно стало известно, что Головинский районный суд Москвы постановил, что 12-летний Тимофей должен жить с матерью.

В соответствии со статьей 57 Семейного кодекса РФ дети могут выражать свое мнение, с кем из родителей хотят остаться, с 10 лет. Адвокат Прилучного Оксана Даниелова рассказала NEWS.ru, что это нонсенс, ведь мнение ребенка попросту не учитывалось.

Павел Прилучный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Это за гранью и материалов дела, и собранных доказательств, и мнения ребенка. Была проведена экспертиза психолого-психиатрическая, опрос ребенка. Мнение Тимофея по поводу того, с кем он хочет остаться, не менялось в течение года. То есть даже номинально под сомнение не было поставлено. Тем не менее суд, установив, что желание ребенка проживать с отцом, самостоятельное, категоричное, независимое, пришел к удивительному решению. С точки зрения закона — это, безусловно, незаконно», — заявила адвокат.

После того как решение было озвучено в зале суда, адвокат Муцениеце Наталья Мелешкина дала комментарий СМИ: «Это победа над клеветой, манипуляциями, угрозами, провокациями. Сейчас ребенок находится с мамой, она может его обнять, общение свободное. Мы надеемся, что права ребенка больше нарушаться не будут».

Однако адвокат Прилучного говорит, что еще рано говорить о победе. Ведь решение на самом деле не вступило в силу, и они с Павлом подают иск в апелляционный суд.

«В настоящий момент это решение не вступило в законную силу. Это всего лишь решение суда первой инстанции. Оно не влечет никаких правовых последствий. Вступает в законную силу после прохождения процедуры апелляционного определения судом апелляционной инстанции. Я полагаю, что исход апелляционного производства более чем предрешен», — сказала Оксана.

Даниелова рассказала, что сейчас Тимофей по-прежнему проживает с отцом и общается с матерью. Когда будет апелляционный суд, адвокат Прилучного пока затрудняется ответить. Все зависит от того, как подготовят документы, и от загруженности самих судов. Такие процессы иногда затягиваются и до полугода.

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