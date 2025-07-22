Налог за патриотические концерты. Скольких млн могут лишить SHAMAN и других

Недавно глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил обложить высокие гонорары артистов дополнительными налогами. Уже не первый год, в том числе среди политиков, идут споры, нужно ли платить исполнителям большие деньги за патриотические концерты в поддержку специальной военной операции. Удастся ли Бородину внести инициативу на рассмотрение в Государственную думу, что будет с гонорарами артистов и как они смогут уходить от новых налогов — в материале NEWS.ru.

С каких гонораров артистов Бородин предложил повысить налог

Виталий Бородин, глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией, предложил повысить налоги на гонорары артистов, которые они получают в рамках патриотических концертов в поддержку СВО. Или же урезать часть этих гонораров.

«Эту инициативу мы готовим на имя депутата Госдумы Вячеслава Володина. Мы считаем, что сейчас, когда идет СВО, то, что Полина Гагарина получает за четыре песни 23 млн, SHAMAN — 16 млн, немыслимо. Лучше часть этих денег отправить на помощь ребятам на СВО. Много чего сейчас нужно на фронте. Также на помощь семьям, пострадавшим на СВО. Почему огромные суммы тратятся из бюджета города, налогоплательщиков на артистов. Должна быть справедливость», — сказал Бородин NEWS.ru.

Глава ФПБК не первый, кто пытался решить этот вопрос. Еще в 1997 году тогдашний руководитель государственной налоговой службы Александр Починок собрал в Госдуме топовых для 1990-х отечественных звезд. На встречу пришли многие — от Аллы Пугачевой до Игоря Николаева.

Починок упрашивал звезд регулярно платить налог, объясняя инициативу тем, что это необходимо государству: «Ваши доходы несопоставимы с доходами „Газпрома“. Вы не поднимете российский бюджет, как „Газпром“. Но по силе воздействия на налогоплательщика ваш пример гораздо сильнее, чем РАО ЕЭС и „Газпром“ вместе взятые. Людям небезразлично, как их кумиры платят налоги и когда сдают декларации».

Многие из звезд кивали в знак одобрения, лишь одна Пугачева открыто заявила, что советская власть у нее все отобрала, и теперь она никому ничего не должна. Но в конце встречи все согласились легализовать свои доходы. Ситуация с оплатой налогов среди звезд разрешилась лишь в 1998 году, когда были разработаны соответствующие законы, которые учитывали и авторские права исполнителей.

Сейчас звезды подают налоговые декларации и платят налоги с концертов, в том числе патриотических. Потому что с ними заключают договоры на выступления.

Общественникам не дает покоя, почему знаменитости не хотят отрабатывать патриотические настроения забесплатно. В апреле 2025 года председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила обращение на имя главы Министерства культуры Ольги Любимовой и главам регионов с идеей не платить артистам в День Победы за выступления. Потому что патриотизм, по словам Останиной, не должен быть за деньги.

Звезды не поддержали инициативу депутата: они напомнили, что любой труд должен оплачиваться. По словам знаменитостей, в эту сумму входит не только их личный гонорар, но и команды, которая работает с ними.

Виталий Бородин Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Что думают об инициативе Бородина в шоу-бизнесе

Многие продюсеры и концертные директора, которые работают с артистами, недоумевают по поводу инициативы главы ФПБК. Продюсер Леонид Дзюник напомнил в разговоре с NEWS.ru, что за артистом стоит целая команда, которой нужно платить зарплату.

«Музыканты, танцоры, костюмеры. Гонорар складывается из команды, востребованности самого артиста, райдера. Чем артист более востребован, тем он дороже. Это нормальная история для любого рынка», — сказал продюсер NEWS.ru.

Он считает, что приезд артиста на Сахалин, как было с певицей Полиной Гагариной, которая получила 23 млн, не может обойтись дешево из-за большой команды и оборудования, которое нужно установить ради ее шоу. По мнению Дзюника, не только зрители, но и обслуживающий персонал рады видеть в регионах топовых артистов, так как в некоторых городах РФ, где существуют проблемы с низкими зарплатами, уборщицы, звукооператоры, костюмеры смогут нормально заработать на концерте звезды.

Полина Гагарина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Продюсер и основатель магазина песен Max Song Максим Загорулько считает, что спрашивать по поводу завышенных гонораров нужно не у артистов, а у местных чиновников, поскольку они принимают решения по поводу бюджета.

«У артистов бизнес достаточно прозрачный, налоги платятся с концертов, с затрат на рекламу, площадки, агентства. То, что на патриотические мероприятия выделяются сверхбюджеты с явно завышенными ставками, вопрос совсем в другую сторону. Тут нужно спрашивать не с артистов, а с тех, кто создает такой спрос и оплачивает его. Кто выставляет эти ценники и кому это выгодно? Кстати, весь музыкальный рынок в России — это около 120 млрд рублей в год. По моим данным, это в два раза меньше, чем траты на онлайн-образование, строительную отрасль», — высказал мнение в разговоре с NEWS.ru Максим.

Концертный директор Сергей Лавров считает, что в случае с оплатой за выступления артистов работает принцип «у вас товар, у нас купец». Как он заявил NEWS.ru, у каждого исполнителя есть цена, за которую он поедет в тот или иной город.

«Только большинству чиновников на местах нужна огласка в СМИ, нужен промоушен. А так, на местных ребят, пусть они и талантливые, придет не так много народу, как на Гагарину. Да и огласки в СМИ и соцсетях такой громогласной не будет. Артист имеет право просить определенную сумму за свое выступление, так как подобный проект — это одни сплошные вложения: в саунд, продакшен, костюмы, команду, концертные номера. В данном случае артист стоит на самоокупаемости», — заявил Лавров.

Смогут ли артисты обойти новый налог, если его примут

По версии Дзюника, из-за налога артисты могут отказаться от концертных площадок в пользу частных корпоративов, от этого пострадают и слушатели, которые лишатся возможности увидеть шоу звезды.

Лавров считает, что любой закон «можно обойти». По его словам, у звезд сработает смекалка, которую можно официально задокументировать в договоре. «Например, кто-то согласится выступать за миллион. Но в договоре укажет, что обслуживание оборудования и команды, которую звезда с собой повезет, обойдутся организаторам в 19 млн. Главное, здесь все законно, понятно, прозрачно», — пояснил Лавров.

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