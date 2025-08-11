Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 23:14

Трамп отложил введение новых «высоких пошлин» против Китая на 90 дней

Белый дом: Трамп отсрочил введение новых пошлин против Китая на 90 дней

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Joyce N. Boghosian/US White House via Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который откладывает на 90 дней введение новых повышенных пошлин на импорт из Китая, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя Белого дома. В материале говорится, что документ был оформлен всего за несколько часов до того, как должна была закончиться предыдущая пауза на повышение пошлин против КНР.

Президент Дональд Трамп подписал указ, который предотвращает введение высоких пошлин США на китайские товары в течение следующих 90 дней, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп пока не решился ввести дополнительные таможенные пошлины против Китая за закупку российской нефти. Вице-президент США Джей Ди Вэнс уточнил, что хозяин Белого дома пока думает над этим и изучает варианты. Вэнс подчеркнул, что вопрос с Китаем достаточно сложный.

Вэнс также высказался о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой. Он назвал ее серьезным прорывом для американской дипломатии.

До этого Трамп заявил, что планирует вести борьбу с Китаем «очень дружелюбно». Президент также не исключил возможности заключения новых торговых соглашений с другими странами, включая Индию.

США
Дональд Трамп
пошлины
Китай
