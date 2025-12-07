ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 16:53

Макрон пригрозил Китаю пошлинами

Макрон пригрозил Китаю пошлинами из-за торгового дефицита между КНР и ЕС

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Dante Badano/Psnewz/Global Look Press
ЕС может ввести торговые пошлины на китайские товары из-за проблемы торгового дефицита между Евросоюзом и Китаем, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, это может произойти в ближайшие месяцы, передает Les Echos.

Я сказал [Пекину], что если он не отреагируют, то мы, европейцы, будем вынуждены в ближайшие месяцы принять жесткие меры и прекратить сотрудничество по примеру США, например ввести пошлины на китайские товары, — прокомментировал французский лидер.

Макрон также заявил, что создать единый европейский фронт по этому вопросу будет сложно, поскольку Германия может выступить против из-за значительного присутствия немецких компаний в Китае. Несмотря на это, он выразил надежду на мирное преодоление разногласий и взаимный отказ от агрессивной политики в области торговли.

Ранее научный сотрудник Института международных отношений Шанхайской академии общественных наук Янь Сяосяо сообщила, что Евросоюз принял торговую политику США в обмен на гарантии безопасности, но это не решает основных проблем в трансатлантических отношениях. Брюссель пошел на экономические уступки ради безопасности, а администрация президента США Дональда Трампа вводила пошлины, игнорируя интересы ЕС.

