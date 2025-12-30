Новый год — 2026
Похищенный в детстве парень спустя 21 год воссоединился с родными

В Китае 26-летний парень вернулся к родителям спустя 21 год после похищения

Полиция Китая Полиция Китая Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель Китая Пэн Цунцун воссоединился с биологическими родителями и сестрами после 21 года разлуки, пишет South China Morning Post. Молодого человека похитили в детстве в 1993-м в провинции Цзянси. Тогда Цунцуну было всего четыре года.

Родители немедленно обратились в полицию и организовали поиски, но установить местонахождение ребенка не смогли. Юношу вырастила семья в провинции Цзянсу, дав ему имя Чжан Кунь. Он вырос, не помня своих настоящих родителей и считая приемных своей семьей.

В декабре 2024 года ДНК-тест помог биологическим родителям найти сына. Они встретили его в Пекине, показав места, связанные с его детством, и отвезли в родную провинцию Цзянси, где его ждали другие родственники. Несмотря на налаженную жизнь в Цзянсу, Цунцун принял решение переехать к своей настоящей семье.

Парень разорвал отношения с приемными родителями, отказавшись от дальнейшего общения. По некоторым данным, приемная семья знала об обстоятельствах появления мальчика, однако сам Цунцун от публичных комментариев воздерживается. Сейчас 26-летний Цунцун посвящает все свое время общению с родными, стремясь наверстать упущенные годы.

Ранее в Южной Корее завершился суд по иску мужа против жены, которая отказалась пожертвовать ему печень как донор. История началась после того, как мужчина узнал о редком заболевании - первичном билиарном циррозе.

