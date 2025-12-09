ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 00:10

Собчак и Виторган подарили сыну вечеринку из «далекой-далекой галактики»

Собчак и Виторган устроили вечеринку в честь девятого дня рождения сына

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сыну журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана Платону исполнилось девять лет. По этому случаю родители организовали для ребенка вечеринку в стиле популярной киносаги «Звездные войны» и разместили об этом пост на своих страницах в соцсетях.

Дорогой джедай Платон! Расти быстрым, сильным и всегда будь только на светлой стороне. Наша любовь с папой всегда будет с тобой, — сказала Собчак.

Ранее журналистка с размахом отметила свой 44-й день рождения, собрав десятки гостей. Ведущей вручили люксовые вещи, украшения и аксессуары. Среди подарков оказалось ожерелье, выполненное из розового золота высшей пробы. Украшение от Hermes обошлось дарителю в 2 млн рублей.

До этого Собчак поделилась фотографиями двух роскошных колец в форме коней от бренда Liza Borzaya общей стоимостью почти 6 млн рублей. В подписи к посту она также с иронией обыграла свои ассоциации с лошадью, отметив, что готовится к «своему» году по китайскому гороскопу.

Кроме того, телеведущая приняла участие в 16-й ежегодной звездной премии «Topical Style Awards 2025» Moda Topical и опровергла слухи о получении вида на жительство в Испании. По ее словам, все подобные сообщения, как и новости о покупке пентхауса, — кем-то выдуманный обман.

Ксения Собчак
Максим Виторган
дни рождения
вечеринки
