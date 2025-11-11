Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Собчак поставила точку в слухах о своем отъезде из России

Собчак опровергла получение ВНЖ в Испании и покупку пентхауса

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи о получении вида на жительство в Испании. По ее словам, все подобные сообщения — кем-то выдуманный обман, передает корреспондент NEWS.ru.

Журналистку спросили, действительно ли она может уехать в Испанию. Второй вопрос касался возможного приобретения ею пентхауса на территории иностранного государства.

Не знаю, это какие-то ваши новости. <...> Я в России живу и работаю. <...> Вас опять обманывают, — отрезала Собчак.

Ранее испанская газета El Pais сообщила, что Собчак подала заявление на получение вида на жительство в Испании для себя и своего сына Платона. В публикации говорится, что, скорее всего, речь идет о так называемой долгосрочной визе кочевника. Ее могут оформить те, кто получает доход, работая удаленно. Срок оформления зависит от страны и может составлять от одного года до двух-трех лет с возможностью продления. При этом Франция выдала телеведущей визу сроком на пять лет.

На днях Собчак с размахом отпраздновала свое 44-летие. На гала-вечере Lux Aeterna телеведущая появилась в колье с аквамарином и поблагодарила мужа, режиссера Константина Богомолова, за организацию праздника. Предположительно, стоимость украшений достигает 16,5 млн рублей.

