Собчак появилась на публике в украшении за миллионы рублей в честь 44-летия

Собчак появилась на публике в украшении за миллионы рублей в честь 44-летия Ксения Собчак отметила 44-летие в колье за 16,5 миллионов рублей

Журналистка Ксения Собчак отпраздновала 44-летие в украшении стоимостью 16,5 миллиона рублей и поделилась видео в своем Telegram-канале. На гала-вечере Lux Aeterna телеведущая появилась в колье с аквамарином и поблагодарила мужа, режиссера Константина Богомолова, за организацию праздника.

Красиво захожу в свои 44, — написала Ксения Собчак.

Мероприятие прошло в ночь на 9 ноября. Среди гостей были певицы Полина Гагарина и Глюкоза, актриса Елизавета Базыкина, стилист Лилия Рах и другие известные персоны. Для собравшихся выступила Лолита Милявская, исполнившая несколько хитов и композицию Аллы Пугачевой «Не делайте мне больно, господа».

Ранее Фонд капремонта Москвы подал в суд четвертый иск к Собчак о взыскании задолженности по коммунальным платежам. Точная сумма иска не раскрывается. В материалах дела указано, что долг включает плату за жилую площадь, тепло и электроэнергию.

До этого Собчак иронично прокомментировала видео премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который опубликовал ролик под песню рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов). Она назвала трек «кальянным рэпом».