Собчак столкнулась с четвертым иском о взыскании долга Фонд капремонта подал четвертый иск за долги к журналистке Собчак

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал в суд четвертый иск к телеведущей и журналистке Ксении Собчак о взыскании долга по коммунальным платежам, передает РИА Новости со ссылкой на материалы. Сумма не раскрыта.

Зарегистрировано исковое заявление Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Собчак Ксения Анатольевна, — сказано в документе.

