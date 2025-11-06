Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 08:57

Собчак столкнулась с четвертым иском о взыскании долга

Фонд капремонта подал четвертый иск за долги к журналистке Собчак

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал в суд четвертый иск к телеведущей и журналистке Ксении Собчак о взыскании долга по коммунальным платежам, передает РИА Новости со ссылкой на материалы. Сумма не раскрыта.

Зарегистрировано исковое заявление Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Собчак Ксения Анатольевна, — сказано в документе.

Ранее Собчак пошутила над премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который опубликовал видео под песню российского рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов). На кадрах видно, что сначала политик задумчиво слушает трек, а затем изображает руками символ сердца.

В Москве мировой суд постановил взыскать с рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) задолженность по платежам за капитальный ремонт дома. При этом размер взыскиваемой суммы, как отмечается, называть отказались. Это не первый случай взыскания с Тимати задолженности, последний раз мировой суд взыскивал долг по оплате капремонта с рэпера в начале июля.

