Суд вынес вердикт в отношении рэпера Тимати В Москве суд взыскал с рэпера Тимати задолженность по платежам за капремонт

В Москве мировой суд постановил взыскать с рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) задолженность по платежам за капитальный ремонт дома, сообщили РИА Новости в органе юстиции. При этом размер взыскиваемой суммы, как отмечается, называть отказались.

Мировой судья судебного участка Nº177 района Раменки города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Юнусова Тимура Ильдаровича задолженности по взносам на капитальный ремонт, — говорится в сообщении.

Это не первый случай взыскания с Тимати задолженности по квартплате, последний раз мировой суд взыскивал долг по оплате капремонта с рэпера в начале июля. Сумма задолженности не называлась. Ранее такая же процедура состоялась в мае — также из-за долгов по взносам в фонд капремонта. В конце апреля рассматривались сразу две претензии к музыканту. Сумма долга также не уточнялась.

Как считает общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, имуществу Тимати грозит арест из-за долгов по ЖКУ. По его словам, задержка платежей уже на 31-й день влечет начисление пеней.