С Тимати вновь взыскали долг по квартплате

Мировой суд в Москве вновь взыскал долг по оплате коммунальных услуг с российского рэпера Тимура Юнусова (Тимати), сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию. Речь идет об иске Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы. При этом сумма задолженности музыканта неизвестна.

Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, — говорится в заявлении.

В мае мировой суд взыскал с Тимати задолженность по коммунальным платежам в рамках иска Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. В конце апреля рассматривались сразу две претензии к музыканту. Сумма долга также не уточнялась.

Как считает общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, имуществу Тимати грозит арест из-за долгов по ЖКУ. По его словам, задержка платежей уже на 31-й день влечет начисление пеней.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Тимати. Следствие считает, что артист посягнул на фундаментальные права Украины, когда проводил концерты в Крыму и поддерживал СВО.