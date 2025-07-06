Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 09:37

С Тимати вновь взыскали долг по квартплате

Тимати Тимати Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мировой суд в Москве вновь взыскал долг по оплате коммунальных услуг с российского рэпера Тимура Юнусова (Тимати), сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию. Речь идет об иске Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы. При этом сумма задолженности музыканта неизвестна.

Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, — говорится в заявлении.

В мае мировой суд взыскал с Тимати задолженность по коммунальным платежам в рамках иска Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. В конце апреля рассматривались сразу две претензии к музыканту. Сумма долга также не уточнялась.

Как считает общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, имуществу Тимати грозит арест из-за долгов по ЖКУ. По его словам, задержка платежей уже на 31-й день влечет начисление пеней.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Тимати. Следствие считает, что артист посягнул на фундаментальные права Украины, когда проводил концерты в Крыму и поддерживал СВО.

Москва
суды
долги
музыканты
рэперы
Тимати
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 6 июля
Раскрыта стоимость пляжной одежды россиян
Подполковник уличил Трампа и Маска в огромном самолюбии
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
БПЛА атаковал военкомат в украинском Кременчуге
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Суд арестовал мужчину из Сергиева-Посада, который ударил ножом школьника
Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу
Ситуация в аэропортах РФ 6 июля: что в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде
Смолов сделал громкое заявление после конфликта в «Кофемании»
Порядка 20 детей попали в больницу, наевшись яда в китайском детсаду
Беженка рассказала о чудесном спасении от дрона ВСУ благодаря винограду
Россиян предупредили об опасных погодных явлениях в ближайшие дни
Магнитные бури сегодня, 6 июля: что завтра, головокружение, тошнота, апатия
В Германии озвучили неудобный факт об украинском «Азове»
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.