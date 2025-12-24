Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 17:17

Новое дерзкое ограбление потрясло Париж

В Париже у курьера украли сапфир стоимостью €150 тыс.

Полиция Парижа Полиция Парижа Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Париже злоумышленник украл у курьера драгоценности, которые предназначались для местного ювелирного магазина, сообщает газета Le Figaro. По данным издания, в числе похищенных изделий оказался сапфир стоимостью €150 тыс (около 13,4 млн рублей).

Инцидент произошел 22 декабря в 20-м округе Парижа. Преступник, заранее поджидавший жертву за фургоном, напал на курьера в тот момент, когда тот вышел из припаркованного автомобиля. Неизвестный нанес доставщику сильный удар по голове и выхватил у него пакеты с ювелирными изделиями. Всего было похищено драгоценностей на общую сумму €10 тыс (около 910 тыс. рублей).

После нападения преступник скрылся с места происшествия на скутере, а курьера доставили в больницу. Расследование этого громкого дела поручено специализированной бригаде по борьбе с бандитизмом (BRB).

Ранее стало известно, что из Лувра в ходе ограбления в октябре похитили почти 8,5 тыс. бриллиантов и сотни других драгоценных камней. Преступники использовали технику, прибывшую из одного парижского пригорода, а стоимость добычи составила €88 млн (8,3 млрд рублей).

Париж
Франция
кражи
похищения
курьеры
драгоценности
ювелирные украшения
