24 декабря 2025 в 10:00

Суд оставил без движения иск блогера к Елене Малышевой

Суд по интеллектуальным правам временно приостановил рассмотрение иска блогера Алены Ковальчук к телеведущей Елене Малышевой, что следует из документов в картотеке суда. Предметом спора стал популярный товарный знак «Сбрось лишнее».

Несмотря на регистрацию иска 17 декабря, судья оставил заявление без движения, указав на отсутствие выписки из ЕГРИП с данными о месте жительства блогера, что является обязательным требованием для подобных разбирательств. У Ковальчук есть установленный судом срок на исправление формальных ошибок и предоставление недостающих документов.

Товарный знак «Сбрось лишнее» принадлежит Малышевой с 2013 года и используется в рамках ее медийных проектов, связанных с похудением. Срок действия исключительного права на этот бренд был ранее продлен до 2031 года.

Ранее стало известно, что телеведущая Ксения Бородина может потерять права на два товарных знака. Речь идет о брендах «Ксения Бородина» и Ksenia Borodina, срок действия которых истекает в июне 2026 года. Знаменитость зарегистрировала товарный знак «Ксения Бородина» в июне 2017 года, а Ksenia Borodina — в феврале 2018 года. В случае, если ведущая не подаст заявление на продление, ее исключительные права на них прекратят действие.

