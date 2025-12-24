Суд оставил без движения иск блогера к Елене Малышевой Суд приостановил спор Малышевой и блогера Ковальчук из-за прав на название шоу

Суд по интеллектуальным правам временно приостановил рассмотрение иска блогера Алены Ковальчук к телеведущей Елене Малышевой, что следует из документов в картотеке суда. Предметом спора стал популярный товарный знак «Сбрось лишнее».

Несмотря на регистрацию иска 17 декабря, судья оставил заявление без движения, указав на отсутствие выписки из ЕГРИП с данными о месте жительства блогера, что является обязательным требованием для подобных разбирательств. У Ковальчук есть установленный судом срок на исправление формальных ошибок и предоставление недостающих документов.

Товарный знак «Сбрось лишнее» принадлежит Малышевой с 2013 года и используется в рамках ее медийных проектов, связанных с похудением. Срок действия исключительного права на этот бренд был ранее продлен до 2031 года.

