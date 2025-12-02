Путин объяснил, какие иностранцы могут обратиться за ВНЖ в России Представляющие интерес для России иностранцы смогут получить ВНЖ

Иностранцы, которые представляют интерес для страны, смогут подать заявление о выдаче ВНЖ, говорится в указе президента России Владимира Путина. Согласно документу, для этого необязательно получать разрешение на временное проживание.

Предоставить иностранным гражданам, представляющим интерес для Российской Федерации, и членам их семей право обратиться в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации с заявлением о выдаче вида на жительство, — говорится в указе главы государства.

Речь идет о тех лицах, которые имеют достижения в научно-технологической, спортивной, культурной сферах или в учебе. Другим условием является внесение вклада в развитие общества, экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности России.

