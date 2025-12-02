Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 19:02

Путин объяснил, какие иностранцы могут обратиться за ВНЖ в России

Представляющие интерес для России иностранцы смогут получить ВНЖ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наумов Роман/URA.RU/TASS
Читайте нас в Дзен

Иностранцы, которые представляют интерес для страны, смогут подать заявление о выдаче ВНЖ, говорится в указе президента России Владимира Путина. Согласно документу, для этого необязательно получать разрешение на временное проживание.

Предоставить иностранным гражданам, представляющим интерес для Российской Федерации, и членам их семей право обратиться в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации с заявлением о выдаче вида на жительство, — говорится в указе главы государства.

Речь идет о тех лицах, которые имеют достижения в научно-технологической, спортивной, культурной сферах или в учебе. Другим условием является внесение вклада в развитие общества, экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности России.

Ранее в МВД Великобритании сообщили, что власти намерены увеличить в четыре раза срок ожидания права для нелегальных мигрантов остаться в стране на постоянной основе. Так, иностранцам придется 20 лет ждать получения такой возможности. При этом каждые два года будет проводиться оценка ситуации.

Владимир Путин
указы
иностранцы
ВНЖ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто состояние крымчанки и ее сына после нападения с кухонным топориком
РФ покарала Украину, жесткий ответ за Новороссийск: что будет дальше
Стало известно, с чего началась встреча Путина и Уиткоффа
«Человек неправ»: Самойлов объяснил скандальные высказывания звезд об СВО
Стало известно о смерти известной вдовы нигерийского принца
«Кризиса нет»: что будет с рублем в 2026 году
Силуанов раскрыл, как скажется повышение НДС
Ждать ли нам киберапокалипсиса в 2026 году, что это такое, как спастись?
Венгерский журналист раскрыл истинное отношение Орбана к ЕС
В Москве прошел Национальный инвестиционно-строительный форум
Путин начал переговоры с американской делегацией по украинскому кризису
Политолог ответил, какая власть на Украине может устроить США
Появились первые кадры с переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле
Российские туристы оказались в зоне эпидемии на Кубе
На «Госуслугах» добавили возможность оформить один документ
Путин раскрыл особое значение Красноармейска
В Госдуме призвали провести амнистию для одной категории людей
Переезд в США, рождение дочери, реакция на СВО: как живет Ирина Антоненко
Путин заявил о полном контроле ВС России над одним населенном пункте
«Люди — за жизнь»: лидер группы «Агата Кристи» о главной силе бойцов СВО
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.