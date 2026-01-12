«Святое»: Загитова объяснила, почему не отдает конфеты в детские дома Загитова призналась, что не отдает конфеты в детские дома

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала «Матч ТВ», что никогда не отдает подаренные конфеты в детские дома. При этом она нередко жертвует сиротам подаренные мягкие игрушки.

Все самые знаковые игрушки хранятся у меня дома, у бабушки, часть — у родителей. Конечно, большинство игрушек я отдаю в детские дома, чтобы они радовали не только меня, но еще и детей. Шоколад — это святое, конфетки мы не отдаем, — подчеркнула Загитова.

Вместе с этим фигуристка рассказала, как относится к закрытым и открытым каткам — по ее словам, в обоих есть свой шарм. При этом спортсменка призналась, что не любит холод.

Ранее Загитова опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце. Фанаты спортсменки в комментариях заподозрили, что она выходит замуж. Одна из подписчиц задалась вопросом, не разыгрывают ли их.

Также фигуристка рассказала, что ей подарили на Новый год японский клинок. Фигуристка подчеркнула, что оружие представляет собой произведение искусства. Оно изготовлено по традициям старинных мастеров периода суэ-кото, который относится к XVI веку.