Загитова раскрыла, что мешает достичь успехов в фигурном катании Загитова: для достижения успехов в фигурном катании нельзя сомневаться в себе

Для достижения успехов в фигурном катании нельзя сомневаться в себе и своих возможностях, рассказала NEWS.ru олимпийская чемпионка Алина Загитова на съемках программы «Ледниковый период». По ее словам, необходимо выполнять свою работу на максимум и верить в поддержку близких людей.

Не сомневаться в себе и в своих возможностях. Перед тобой те люди, которые тебя очень сильно поддерживают, верят в тебя, — сказала Загитова.

Ранее Загитова рассказала, что никогда не отдает подаренные конфеты в детские дома. При этом она нередко жертвует сиротам подаренные мягкие игрушки. Вместе с этим фигуристка рассказала, как относится к закрытым и открытым каткам — по ее словам, в обоих есть свой шарм.

Кроме того фигуристка опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце. Фанаты спортсменки в комментариях заподозрили, что она выходит замуж. Одна из подписчиц задалась вопросом, не разыгрывают ли их.

Также фигуристка рассказала, что ей подарили на Новый год японский клинок. Фигуристка подчеркнула, что оружие представляет собой произведение искусства. Оно изготовлено по традициям старинных мастеров периода суэ-кото, который относится к XVI веку.