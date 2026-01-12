Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 10:14

«Давайте побомбим»: в сенате США высказались о ситуации вокруг Ирана

Сенатор Пол: применение США силы против Ирана может возыметь обратный эффект

Рэнд Пол Рэнд Пол Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Применение военной силы США против Ирана на фоне протестов может возыметь обратный эффект, сплотив население вокруг национального флага, заявил сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол в интервью телеканалу ABC. Он выразил надежду на выживание иранского «движения за свободу», но подчеркнул, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться во все подобные движения в мире.

Единственная проблема, когда кто-то говорит «давайте побомбим Иран», заключается в том, что это может возыметь обратный эффект. Когда вы бомбите страну, ее население, как правило, сплачивается вокруг своего флага, — отметил политик.

По его мнению, Вашингтону следует поддержать протестующих, но бомбежки не являются решением проблемы. Сенатор также напомнил, что Конституция США «не позволяет президентам бомбить страны, когда им вздумается».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны не сбрасывают со счетов возможность силового реагирования на ситуацию в Иране. О потенциальных мерах в отношении Тегерана и военном ответе на события в ближневосточном государстве он заявил на борту самолета, возвращаясь в Вашингтон из Флориды.

Иран
США
Сенат США
бомбардировки
