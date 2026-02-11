Сенатор-демократ обвинил министра торговли Трампа в связях с Эпштейном Министра торговли США подвергли допросу в сенате по делу Эпштейна

Министра торговли в правительстве президента США Дональда Трампа Говарда Лютника подвергли жесткому допросу о его связях с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает таблоид Daily Mail. Слушания прошли в профильном комитете Сената.

Сенатор-демократ Крис Ван Холлен напрямую обвинил Лютника в том, что тот продолжал деловые и личные контакты с Эпштейном. По словам политика, это происходило даже после того, как финансист был признан судом виновным в совершении серьезных преступлений.

В качестве подтверждения были упомянуты документы Минюста США, из которых следует, что в декабре 2012 года Лютник организовал семейный обед на частном острове Эпштейна. На этом мероприятии присутствовали супруга и дети министра, а также еще одна пара с детьми.

Ранее Эпштейн в переписке заявлял, что приматывал скотчем голову ученого Стивена Хокинга к креслу, чтобы погрузиться с ним под воду на частной подводной лодке. Согласно письму, опубликованному Минюстом США, это произошло во время визита физика на остров американца. Финансист назвал этот эпизод «очень веселым».