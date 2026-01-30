Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 06:02

В США поддержали санкции против двух судов из-за России

Комитет сената США призвал ввести санкции против судов, якобы связанных с РФ

Сенат США Сенат США Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о введении санкций против судов, которые, как утверждается, связаны с Россией и образуют так называемый теневой флот. Документ направлен на сдерживание экспорта российской энергетической продукции, а также защиту США и Европы.

Сегодня наш комитет предпринял меры, чтобы пресечь деятельность незаконных судов «теневого флота» <...>. Эти суда и продажи нефти, которые они обеспечивают, напрямую угрожают безопасности США и Европы, а также поощряют Россию, Китай, Венесуэлу и Иран, — уточняется в сообщении.

Законопроект нацелен на ключевые проекты российской энергетики, включая «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2». Также он расширяет ограничения в отношении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Кроме того, документ предусматривает меры против иностранных компаний, участвующих в морских перевозках с использованием этих танкеров, и портовых терминалов, принимающих нефть с данных судов. Для того чтобы инициатива стала законом, она должна быть одобрена обеими палатами Конгресса США.

В российском внешнеполитическом ведомстве уже заявляли, что категория «теневого флота» выдумана в «санкционном раже» и не существует в правовом поле. В Кремле подобные действия охарактеризовали как «пиратство XXI века».

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал предупреждение и новые меры европейских стран в адрес судов без флага. По его словам, Евросоюз хочет оправдать пиратство и легализовать захват российских нефтяных танкеров.

Сенат США
танкеры
санкции
связи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, почему следует перестать помогать детям с уроками
Украинские дроны неудачно атаковали российский регион
Трамп сообщил о переговорных перспективах с Ираном в будущем
В Словакии описали, как видят развитие конфликта на Украине
Зоопсихолог ответила, о чем говорит повышенная жажда у кошки
Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на Брянскую область
Устроили «артиллерийскую карусель» для ВСУ: успехи ВС РФ к утру 30 января
Стало известно, какой напиток спасет при резком упадке сил
Зрители активно скупают билеты на новый концерт Долиной
Овечкин в матче с «Детройтом» отметился красочными силовыми приемами
Педиатр раскрыл, как правильно одевать ребенка на прогулку в мороз
В Госдуме напомнили предпенсионерам о трудовых льготах
Пациенты интерната в Прокопьевске рассказали о новых нарушениях
В США поддержали санкции против двух судов из-за России
Изменения в семейной ипотеке: что теперь будет с ценами на жилье в России
Диетолог рассказала, какие овощи не стоит есть при панкреатите
Стало известно о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ у Красного Лимана
Юрист рассказал о новых правилах работы маркетплейсов с 1 октября 2026 года
Фигуранта дела о хищениях у бойцов СВО арестовали
Эксперт по гигиене рассказала о нюансах уборки квартиры зимой
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.