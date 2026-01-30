В США поддержали санкции против двух судов из-за России Комитет сената США призвал ввести санкции против судов, якобы связанных с РФ

Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о введении санкций против судов, которые, как утверждается, связаны с Россией и образуют так называемый теневой флот. Документ направлен на сдерживание экспорта российской энергетической продукции, а также защиту США и Европы.

Сегодня наш комитет предпринял меры, чтобы пресечь деятельность незаконных судов «теневого флота» <...>. Эти суда и продажи нефти, которые они обеспечивают, напрямую угрожают безопасности США и Европы, а также поощряют Россию, Китай, Венесуэлу и Иран, — уточняется в сообщении.

Законопроект нацелен на ключевые проекты российской энергетики, включая «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2». Также он расширяет ограничения в отношении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Кроме того, документ предусматривает меры против иностранных компаний, участвующих в морских перевозках с использованием этих танкеров, и портовых терминалов, принимающих нефть с данных судов. Для того чтобы инициатива стала законом, она должна быть одобрена обеими палатами Конгресса США.

В российском внешнеполитическом ведомстве уже заявляли, что категория «теневого флота» выдумана в «санкционном раже» и не существует в правовом поле. В Кремле подобные действия охарактеризовали как «пиратство XXI века».

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал предупреждение и новые меры европейских стран в адрес судов без флага. По его словам, Евросоюз хочет оправдать пиратство и легализовать захват российских нефтяных танкеров.