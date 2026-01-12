Заброшенная складская ячейка принесла мужчине неожиданное богатство

В США мужчина приобрел заброшенную складскую ячейку за $500 (около 40 тыс. рублей) и нашел внутри старый запертый сейф, в котором лежало $7,5 млн (588 млн рублей), передает Metro. До этого момента никто не знал о содержимом.

Историю о сейфе поведал аукционист Дэн Дотсон. В тот день он проводил торги по распродаже складских ячеек, за которые владельцы не платили в течение трех месяцев.

Тогда он (покупатель. — NEWS.ru) позвал второго человека, и тот сумел его открыть. Обычно внутри сейфов пусто, но этот был не пустой. Там лежали $7,5 млн наличными, — рассказал Дотсон.

Происхождение сейфа и то, откуда у его предыдущего владельца взялись такие средства, так и осталось загадкой. Аукционист предполагает, что его бывший хозяин либо сменил место жительства, либо оказался за решеткой, что могло стать причиной прекращения аренды.

Ранее в Томской области пенсионерка впервые приняла участие в новогодней лотерее «Мечталлион» и выиграла 58 млн рублей. Женщина купила всего два билета, и один из них принес ей крупный выигрыш. Деньги она планирует потратить на приобретение жилья для сына и помощь местному храму.