Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 09:47

Заброшенная складская ячейка принесла мужчине неожиданное богатство

В США мужчина купил старый сейф и обнаружил внутри 588 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В США мужчина приобрел заброшенную складскую ячейку за $500 (около 40 тыс. рублей) и нашел внутри старый запертый сейф, в котором лежало $7,5 млн (588 млн рублей), передает Metro. До этого момента никто не знал о содержимом.

Историю о сейфе поведал аукционист Дэн Дотсон. В тот день он проводил торги по распродаже складских ячеек, за которые владельцы не платили в течение трех месяцев.

Тогда он (покупатель. — NEWS.ru) позвал второго человека, и тот сумел его открыть. Обычно внутри сейфов пусто, но этот был не пустой. Там лежали $7,5 млн наличными, — рассказал Дотсон.

Происхождение сейфа и то, откуда у его предыдущего владельца взялись такие средства, так и осталось загадкой. Аукционист предполагает, что его бывший хозяин либо сменил место жительства, либо оказался за решеткой, что могло стать причиной прекращения аренды.

Ранее в Томской области пенсионерка впервые приняла участие в новогодней лотерее «Мечталлион» и выиграла 58 млн рублей. Женщина купила всего два билета, и один из них принес ей крупный выигрыш. Деньги она планирует потратить на приобретение жилья для сына и помощь местному храму.

США
сейфы
находки
аукционы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснил, когда подарок может считаться взяткой
Опрос выявил, сколько россиян ощущают выгорание в начале года
В Иране указали на «пруфы» о США, Израиле и организации беспорядков
Дизайнер рассказала, какая одежда чаще всего визуально полнит
В Сети появились кадры драки на концерте Меладзе
Mattel выпустила куклу Барби с аутизмом
На популярном кемеровском курорте остановили работу канатной дороги
«Должны уважаться»: в Китае «осадили» США за притязания на Арктику
Рекордные снегопады на Аляске привели к затоплению судов
Политолог ответил, рискнут ли США начать военную операцию в Иране
Россияне назвали источник опоры в сложных ситуациях
Встреча с медузой чуть не оставила женщину без ноги
Лучший рецепт греческого салата: простой и оригинальный вариант
Подозреваемый в шпионаже экс-министр получил политическое убежище в Венгрии
Стало известно, сколько денег Долина может задолжать Лурье из-за жилья
«Могут стать целью»: в Британии раскрыли последствия слов Хили о Путине
В России «упал» СДЭК
Бешеная рысь напала на ребенка в детском лагере под Уфой
Удары по Украине сегодня, 12 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 12 января: что завтра, повышенное давление, боли
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.