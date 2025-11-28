День матери
Девушка спустила миллионы из родительского сейфа на мошенников

Жительница Красноярского края передала аферистам 17 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жительница Красноярского края передала телефонным мошенникам 17 млн рублей, взятых из родительского сейфа, сообщает краевой главк МВД. Потерпевшая 2006 года рождения провела по видеосвязи обыск в своей квартире и передала деньги курьеру, прежде чем осознала обман.

В режиме видеосвязи незнакомец убедил ее провести «обыск» у себя по месту жительства и найти наличные деньги, чтобы их «задекларировать». Девушка взяла из родительского сейфа 17 млн рублей и по указанию мошенников передала их курьеру в сквере Центрального района, — говорится в сообщении.

Ранее юрист Елена Браун сообщила о массовом создании мошенниками клонов интернет-страниц Большого, Мариинского и других крупных российских театров. По ее данным, злоумышленники реализуют через поддельные ресурсы фальшивые билеты на балет «Щелкунчик» и прочие популярные новогодние спектакли, причем частота подобных нарушений ежегодно возрастает.

Кроме того, в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили о возможности повторного обмана лиц, уже пострадавших от мошеннических действий. По информации ведомства, подобные инциденты происходят при попытках граждан вернуть похищенные у них денежные средства.

