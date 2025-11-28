Девушка спустила миллионы из родительского сейфа на мошенников

Жительница Красноярского края передала телефонным мошенникам 17 млн рублей, взятых из родительского сейфа, сообщает краевой главк МВД. Потерпевшая 2006 года рождения провела по видеосвязи обыск в своей квартире и передала деньги курьеру, прежде чем осознала обман.

В режиме видеосвязи незнакомец убедил ее провести «обыск» у себя по месту жительства и найти наличные деньги, чтобы их «задекларировать». Девушка взяла из родительского сейфа 17 млн рублей и по указанию мошенников передала их курьеру в сквере Центрального района, — говорится в сообщении.

Ранее юрист Елена Браун сообщила о массовом создании мошенниками клонов интернет-страниц Большого, Мариинского и других крупных российских театров. По ее данным, злоумышленники реализуют через поддельные ресурсы фальшивые билеты на балет «Щелкунчик» и прочие популярные новогодние спектакли, причем частота подобных нарушений ежегодно возрастает.

Кроме того, в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили о возможности повторного обмана лиц, уже пострадавших от мошеннических действий. По информации ведомства, подобные инциденты происходят при попытках граждан вернуть похищенные у них денежные средства.