28 ноября 2025 в 09:47

Россиян предупредили о риске повторного обмана мошенниками

МВД: жертвы мошенничества рискуют быть обманутыми повторно

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Люди, ставшие жертвами мошенничества, могут быть обмануты повторно, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Такие случаи происходят, когда граждане пытаются вернуть украденные у них средства.

После столкновения с мошенниками человек нередко ищет способ «вернуть деньги» или хотя бы понять, что делать дальше. И именно в этот момент риск повторного обмана становится максимальным, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в анонимных Telegram-каналах сформировалась целая система людей, использующих уязвленное состояние жертв мошенничества. Формально они предлагают помощь пострадавшим, однако в реальности создают условия для повторного преступления.

Ранее пострадавшие от мошенников пенсионеры из Новосибирска смогли вернуть деньги с помощью прокуратуры. Они получили назад 448 тыс. рублей. Злоумышленники позвонили двум пенсионеркам, представившись сотрудниками банка. Обманом мошенники смогли получить данные их счетов.

