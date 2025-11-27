День матери
27 ноября 2025 в 15:52

Пострадавшие от мошенников пенсионеры из Новосибирска смогли вернуть деньги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С помощью прокуратуры пострадавшие от мошенников пенсионеры из Новосибирска смогли вернуть деньги, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. Они получили обратно 448 тыс. рублей.

Сообщается, что злоумышленники позвонили двум пенсионеркам, представившись сотрудниками банка. Обманом мошенники смогли получить данные их счетов.

Сотрудникам прокуратуры удалось установить получателей средств — ими оказались жители других регионов, Московской области и Пермского края. С них взыскали сумму необоснованного обогащения.

Ранее сообщалось, что в поселке городского типа Нахабино жители проявили бдительность и спасли пожилую женщину от мошенников. Преступники связались с пенсионеркой по телефону, притворившись ее дальними родственниками.





Новосибирск
мошенники
прокуратура
деньги
