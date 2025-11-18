Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 16:49

Бдительные соседи уберегли пенсионерку от мошенников

Соседи предотвратили похищение пенсионерки в Нахабино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В поселке городского типа Нахабино жители проявили бдительность и спасли пожилую женщину от мошенников, передает Telegram-канал «112». Преступники связались с пенсионеркой по телефону, притворившись ее дальними родственниками.

Злоумышленники убедили ее спуститься вниз и сесть в такси. Соседи вовремя заметили инцидент. Один из них, выбежав на улицу, сумел остановить пенсионерку. Такси поспешно скрылось с места событий. Правоохранительные органы уже приступили к поиску такси и проведению расследования по данному инциденту.

Ранее мошенники обманули пожилую жительницу Нижнего Новгорода, убедив ее купить золотые слитки на сумму 5 млн рублей. Злоумышленники представились сотрудниками различных организаций и сообщили женщине о необходимости отмены «сомнительной операции». Они убедили ее перевести сбережения в золото и отвезти драгоценный металл в указанное место. Пострадавшая 78-летняя женщина стала жертвой обмана.

До этого в Москве мошенники обманули пенсионерку, вынудив ее передать им крупную сумму денег. Женщина отдала более 28 млн рублей под предлогом замены ключей для домофона. Злоумышленники позвонили пенсионерке и сообщили о необходимости замены «кодировки ключей», а затем предложили «спасти» ее сбережения через передачу средств курьеру.

