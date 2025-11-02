Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 ноября 2025 в 13:44

Пожилая москвичка отдала мошенникам 28 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники вынудили пенсионерку из Москвы передать им 28 млн рублей под предлогом замены ключей для домофона, сообщили в столичной прокуратуре. Курьера злоумышленников удалось задержать.

Пенсионерка упаковала более $256 тысяч и €82 тысяч в пакеты, положила в дорожную сумку и отдала подельнику аферистов, — говорится в сообщении.

По версии правоохранителей, женщине прозвонил неизвестный и сообщил о замене «кодировки ключей» от домофона в ее доме и выведал код из СМС. После этого подключились злоумышленники, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора и правоохранителями. Они и предложили «спасти» сбережения пенсионерки с помощью передачи курьеру якобы для декларирования.

Ранее сообщалось, что мошенники активизировали свои схемы, маскируясь под сотрудников государственных структур. В частности, злоумышленники представляются сотрудниками российского Центробанка, следователями или работниками прокуратуры и требуют немедленного «декларирования» всех денежных средств. Мошенники запугивают потенциальных жертв, угрожая не только арестом, но и конфискацией средств.

Россия
прокуратура
мошенники
кражи
