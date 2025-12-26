Прокуратура Читы проверит местную котельную после жалоб на черный дым

Прокуратура Читы проверит котельную после жалоб местных жителей на черный едкий дым из трубы объекта, пишет «МК в Чите» со ссылкой на Минприроды Забайкалья. По обращениям жильцов близлежащих домов на место прибыли сотрудники эконадзора.

Информация местных жителей подтвердилась — из трубы котельной по адресу улица Лазо, дом № 112 действительно шел едкий дым. Кроме того, прямо на объекте нашли склад шин — а это грубое нарушение природоохранного законодательства.

Ранее депутат петербургского заксобрания Андрей Рябоконь предложил внести неприятные запахи в перечень летучих загрязняющих атмосферу веществ. По его словам, сейчас законодательно не урегулированы вопросы нормативов концентрации запахов, их мониторинг и контроль.