02 декабря 2025 в 09:57

В России предложили признать неприятные запахи загрязнением воздуха

Депутат Рябоконь призвал отнести плохие запахи к загрязняющим воздух веществам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Депутат петербургского заксобрания Андрей Рябоконь предложил внести неприятные запахи в перечень летучих загрязняющих атмосферу веществ, пишет «Парламентская газета». По его словам, сейчас законодательно не урегулированы вопросы нормативов концентрации запахов, их мониторинг и контроль.

В крупных населенных пунктах, где располагается значительное количество производств, проблема неприятных запахов была и остается острой. К депутатам и исполнительным органам регионов обращаются жители городов с жалобами на неприятные запахи, создающие не только дискомфорт, но и в ряде случаев невыносимые условия существования, — высказался Рябоконь.

При этом, по его словам, на практике неприятный запах не всегда сопровождается превышением вредных веществ в воздухе. В связи с этим контролирующие органы не всегда фиксируют нарушения, отметил парламентарий. Он уже разработал соответствующие изменения в федеральный закон об атмосферном воздухе.

Ранее пульмонолог Наталья Рековец предупредила о рисках жизни на нижних этажах — воздух там может быть загрязнен выхлопными газами, пылью и другими вредными примесями с улицы. Чем плотнее поток машин и теснее застроены улицы, тем сильнее загрязнение, уточнила врач.

