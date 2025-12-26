Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 17:51

В Домодедово предотвращено нападение подростков на школу

ФСБ задержала двух подростков, готовивших нападение на школу в Домодедово

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press
В подмосковном Домодедово предотвращено нападение на школу, которое готовили двое подростков, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых при получении посылки с оружием.

Следствие считает, что подростки планировали атаковать школу в Домодедово, где учился один из них, с целью нападения на младшеклассников. Подростки были подписаны на Telegram-каналы, пропагандирующие насилие и вооруженные нападения на учебные заведения. Подростки обратились к одному из пользователей канала за советом, и тот не только проконсультировал их, но и прислал посылки с ножами и топорами, обещав в будущем доставить пистолеты и патроны.

По версии следствия, по примеру убийцы из Успенской школы подростки собирались снимать нападение на видео. В посылке обнаружены крепления для смартфона на голову.

Ранее сын главы Чечни, секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров заявил, что подозреваемый в убийстве мальчика в одинцовской школе должен понести самое суровое наказание. Он также выразил соболезнования родным погибшего.

