26 декабря 2025 в 16:53

В Госдуме поставили точку в вопросе штрафов за использование VPN

Депутат Горелкин: россиян не будут штрафовать за использование VPN

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Россиян не будут штрафовать за использование VPN, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в MAX. Он подчеркнул, что эта тема сейчас не обсуждается. Депутат отметил, что в РФ штрафы грозят только тем, кто использует VPN для совершения преступлений и кто рекламирует способы обхода блокировок.

В России же ответственность за VPN грозит лишь тем, кто использует его для совершения преступлений. <…> Никакие другие штрафы не планируются и не обсуждаются, — написал Горелкин.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что в России в 2026 году не планируется запрещать использование VPN. Он пояснил, что необходимо объяснять пользователям, какие угрозы и риски несет использование подобных сервисов.

В начале декабря сообщалось, что Роскомнадзор предпринял новые шаги в отношении сервисов VPN на территории России. Ведомство внесло изменения в настройки систем, предназначенных для противодействия угрозам.

