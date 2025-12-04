Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 13:45

В России начали блокировать популярные VPN-протоколы

РКН начал блокировку популярных VPN-протоколов в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Роскомнадзор предпринял новые шаги к сервисам виртуальных частных сетей (VPN) на территории России, пишет РБК. Регулятор внес изменения в настройки систем, предназначенных для противодействия угрозам, что уже привело к сбоям в работе VPN-подключений. Эксперты отмечают, что таким образом ведомство стремится затруднить пользователям доступ к инструментам обхода блокировок.

Источники на рынке телекоммуникаций и информационной безопасности сообщили, что Роскомнадзор (РКН) обновил конфигурацию своих технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Это оборудование, устанавливаемое операторами связи по всей России, предназначено для отражения внешних угроз, таких как DDoS-атаки, а также для блокировки доступа к запрещенным ресурсам или ограничения скорости их загрузки. Опрошенные эксперты подтвердили данную информацию, добавив, что цель обновлений — усложнить работу VPN.

Технология VPN (Virtual Private Network) создает зашифрованный канал, или «тоннель», для интернет-трафика. При подключении к VPN данные пользователя сначала направляются на удаленный сервер, а затем выходят в интернет. Это позволяет скрывать реальное местоположение пользователя и обеспечивает конфиденциальность передаваемой информации.

Ранее стало известно, что россияне не прекращают использовать в рабочих целях сторонние или теневые сервисы. Речь идет о личной электронной почте, VPN-сервисах и мессенджерах. При этом пользователи понимают риск и боятся угроз.

