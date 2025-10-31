Названа доля россиян, пользующаяся на работе сторонними сайтами

Россияне не прекращают использовать в рабочих целях сторонние или теневые сервисы — личную электронную почту, VPN-сервисы, мессенджеры, показал опрос продуктовой группы «Контур.Эгида» и команды системы Staffcop, который передает ТАСС. Уточняется, что при этом юзеры понимают риск и опасаются угроз.

Главные опасения — вредоносные вложения и фишинг, потеря контроля над файлами, сбои и взломы аккаунтов, утечка данных и возможные штрафы, — отметили эксперты.

Респонденты пояснили, что зачастую сторонние сервисы удобнее. Например, 37% опрошенных уверены, что те быстрее корпоративных, для 33% важны уже знакомые им сервисы, 24% жалуются на нехватку функций во внутренних системах. 26% просто подражают коллегам. Еще 21% уверены, что никаких рисков нет.

