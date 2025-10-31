Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 08:10

Названа доля россиян, пользующаяся на работе сторонними сайтами

Россияне стали активно использовать сторонние сервисы на работе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне не прекращают использовать в рабочих целях сторонние или теневые сервисы — личную электронную почту, VPN-сервисы, мессенджеры, показал опрос продуктовой группы «Контур.Эгида» и команды системы Staffcop, который передает ТАСС. Уточняется, что при этом юзеры понимают риск и опасаются угроз.

Главные опасения — вредоносные вложения и фишинг, потеря контроля над файлами, сбои и взломы аккаунтов, утечка данных и возможные штрафы, — отметили эксперты.

Респонденты пояснили, что зачастую сторонние сервисы удобнее. Например, 37% опрошенных уверены, что те быстрее корпоративных, для 33% важны уже знакомые им сервисы, 24% жалуются на нехватку функций во внутренних системах. 26% просто подражают коллегам. Еще 21% уверены, что никаких рисков нет.

Ранее старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонид Неровный заявил, что после достижения 40-летнего возраста процесс поиска работы усложняется из-за предлагаемой низкой заработной платы. По его словам, важно идти навстречу работодателю и делать акцент на карьерном росте.

До этого юрист Михаил Салкин заявил, что работодатель не может штрафовать сотрудников за опоздания, но имеет право применить другие дисциплинарные меры. Однако он отметил, что работник все равно несет ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка.

сервисы
сайты
работа
опросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскомнадзор призвал россиян отказаться от одного вида согласий
Забудьте все, что знали о салатах из свеклы: топ-8 рецептов, которые удивят
Бастрыкина возмутили нападки зоозащитников на родителей погибшего ребенка
Крокодил съел рабочего с плантации в Индонезии
Штраф за парковку в Москве: как быстро оплатить и правильно оспорить
Стало известно, на какое направление ВСУ стали стягивать силы
В Туле выросло число жертв массового ДТП с трамваем и маршрутками
Топ-10 лучших начинок для пирожков, которые всегда получаются
Пышный омлет на сковороде: 5 лучших рецептов — от классического до пуляра
Пушков развеял миф об одержимости Трампа Украиной
Квашеная капуста без уксуса и сахара: идеальный баланс вкуса и пользы
Грабители со взрывчаткой похитили золото из лаборатории в Лионе
В Госдуме отреагировали на возможный снос памятника Пушкину в Одессе
В Туле столкнулись трамвай, две маршрутки и легковушка
Как сэкономить на парковке в Москве: льготы для жителей и не только
По моде и по погоде: выбираем идеальную пару обуви на осень
Парковка в аэропортах Москвы: обзор тарифов и льгот для путешественников
Встать на биржу труда в Москве-2025: простые и быстрые способы
В МВД рассказали, как мошенники усовершенствовали популярную схему обмана
Шел, упал, очнулся, гипс: что делать при травме в гололед на улице
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.